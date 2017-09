Über 60 Oldtimer rollen Die Firma Fiedler in Putzkau empfängt am Sonnabend besondere Gäste. Sie kann ihnen viel vorweisen.

Firmenchef Frank Fiedler hat die Oldtimer auf sein Firmengelände eingeladen. © Archivfoto: Steffen Unger

60 bis 70 Oldtimer – Pkws, Lkws, Busse und Motorräder – werden an diesem Sonnabend gegen 11 Uhr in der Putzkauer Maschinenbaufirma Fiedler erwartet. Sie kommen aus Sohland, wo ein Oldtimertreffen stattfindet. Sie fahren über Gaußig, Naundorf und Tröbigau nach Putzkau. Am Straßenrand kann man den Konvoi gegen 10.30 Uhr sehen. Zurück geht es spätestens ab 13 Uhr auf der B 98 über Neukirch. Die Oldtimerfreunde fragten an, ob sie in seinem Unternehmen Station machen dürfen, sagte Geschäftsführer Frank Fiedler. Technikbegeistert, wie der Putzkauer ist, sagte er sofort zu. Er räumt den Firmenparkplatz, damit alle Fahrzeuge Platz haben. Und er bereitete mit seinem Team ein Programm vor. Die Besucher sehen erst einige Kurzfilme über die Firma und machen dann einen Betriebsrundgang.

Die Firma Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb produziert Kommunaltechnik für die Grünflächenpflege, die Laubbeseitigung und den Winterdienst. Sie beschäftigt 67 Mitarbeiter und ist weltweit im Geschäft, beliefert Kunden unter anderem in Kanada, den USA und China. (SZ)

