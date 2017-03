Über 56 000 Mittelsachsen weniger in 14 Jahren Die Bevölkerung des Landkreises geht rapide zurück. Das zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen.

Das zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen. Fast 56 500 Personen hat der Kreis in den vergangenen 14 Jahren verloren. Das zeigt: Die Bevölkerung des Landkreises Mittelsachsen geht rapide zurück. Solche und ähnliche Daten finden sich im ersten Sozialbericht Mittelsachsens. Diesen hat die Verwaltung jetzt vorgelegt. Ein Mammutwerk mit 414 Seiten, das bald auch online stehen soll.

„Es ist ein Anfang, der in den nächsten Jahren fortgeführt werden soll“, so Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landrates und zuständig für den Geschäftskreis Soziales und Gesundheit am Landratsamt.

Ziel des Berichtes sei es unter anderem, die verschiedenen Regionen des Kreises nach unterschiedlichsten Aspekten miteinander zu vergleichen. Unter anderem in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung, die Finanzen und das Einkommen sowie die Bildung und Erziehung. Zugleich ermögliche der Bericht, Veränderungen über einen längeren Zeitraum hinweg abzubilden. Der Sozialbericht soll auch Grundlage für weitere Verbände und Einrichtungen, wie zum Beispiel das Pflegenetz, sein. Jenes wurde 2016 laut Höllmüller reaktiviert. Es gab eine erste Pflegekonferenz in der Sozialregion Mittweida. Weitere sollen in den anderen Regionen folgen. Wichtig sei der Plan auch, um die Leistungsangebote zu optimieren.

Erstellt wurde der Bericht von der Fakultät Soziale Arbeit der Hochschule Mittweida. Mit diesem hatte das Landratsamt ab dem Wintersemester 2014/15 bis zum Sommer 2016 zusammengearbeitet. Problem bei der Erstellung des Plans war jedoch die Datengrundlage. „Es ist ganz schön schwer, auf diese zuzugreifen“, sagt der zweite Beigeordnete. Grund ist der hohe Datenschutz, der für diese Informationen gilt.

„Wir haben nur Zugriff auf selbst erhobene Daten, wie zum Beispiel durch die Schuleingangsuntersuchungen, oder auf Daten des Staates beziehungsweise der Kommunen sowie des Zensus. Diese basieren jedoch auf dem Jahr 2011 und wurden nicht fortgeschrieben.“ Erfasst wurden in dem Sozialplan Datengrundlagen aus den Jahren 2011 bis 2014. „Der Bericht ist nicht abschließend und er ist ein Bericht in der Vergangenheit“, machte Höllmüller deutlich. Anvisiert werde, aller fünf Jahre einen neuen Plan zu veröffentlichen.

Um einen Überblick über die zahlreichen Daten, die über den Landkreis Mittelsachsen, dessen Bewohner und deren Lebens- und Arbeitswelt, zu erhalten, hat die Hochschule den Kreis mit 53 Kommunen in sieben Sozialregionen eingeteilt (siehe Grafik). „Die sind ein Verwaltungskonstrukt“, so Höllmüller.

Noch ist ein Sozialbericht in der Form, wie ihn der Landkreis in Auftrag gegeben hat, eine freiwillige Aufgabe. „Es gibt keine Pflicht dazu, aber die wird kommen“, ist sich der zweite Beigeordnete sicher. Knapp 40 000 Euro hat der Plan bisher gekostet. In das Geld fließen laut Landratsamt auch die Kosten für drei Forschungsprojekte ein.

Die sozialen Leistungen machen einen erheblichen Posten im Haushalt aus. Ohne Personalkosten und Abschreibungen belaufen sie sich in diesem Jahr auf rund 172,7 Millionen Euro, etwas mehr als 50 Prozent der Ausgaben überhaupt. (DA/mf)

