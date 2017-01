Über 500 Wanderer zu Neujahr auf dem Pfaffenstein Während die einen noch schliefen, begrüßten andere das Jahr ganz aktiv – und zeitig.

Beim Anwandern auf den Pfaffenstein am 1. Januar belohnte die Teilnehmer ein malerischer Sonnenaufgang für den Aufstieg. © Thomas Pöschmann

Das Anwandern auf den Pfaffenstein war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Bis zum Abend des 1. Januar fanden über 500 Gäste ihren Weg in die Berggaststätte Pfaffenstein, die nun schon zum fünften Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte. Zum Jubiläum öffneten die Gaststätte auf dem Tafelberg und der Aussichtsturm bereits 5 Uhr. „Zu dieser Zeit waren bereits zwölf Wanderer eingetroffen“, berichtet der Wirt Marcus Ziegler. Er ist begeistert, wie gut das Anwandern angenommen wurde und dass von Jahr zu Jahr mehr Wanderer kommen. Dieses Jahr begrüßte er bis 11 Uhr über 200 Frühaufsteher. Der erste Gast kam aus Pirna. Stephan Benesch war nicht zum ersten Mal dabei. Wie schon im Vorjahr wanderte er über den Malerweg von Pirna bis auf den Pfaffenstein und war gegen 3.30 Uhr am Ziel. Die nächsten Gäste kamen aus Neustadt. Matthias Noack und Markus Ehrentraut hatten zu früher Stunde erst den Gohrischstein besucht und erreichten gegen 4.15 Uhr den Pfaffenstein. Laut Ziegler nutzten auch viele Urlauber das Angebot. Ein Hamburger Ehepaar hatte bereits am 28. Dezember einen Tisch für den Neujahrsmorgen reserviert und fand so noch Platz.

Auch am 1. Januar 2018 wird das inzwischen traditionelle Anwandern wieder stattfinden, verspricht Ziegler. Dann öffnet er aber wieder zur regulären Zeit um 6 Uhr.

zur Startseite