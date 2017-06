Über 500 Kinder sind startklar Motorradfahrer und Heimkinder gehen zum 22. Mal auf große Fahrt. Eine Einrichtung aus Pirna war bei jeder Tour mit dabei.

Die Ausfahrten sind für alle Beteiligten viel mehr als Spaß am Motorradfahren. © Daniel Förster

Wer ist aufgeregter und freut sich mehr, Kinder oder Motorradfahrer? Die Frage kann keiner richtig beantworten. Wohl alle, die bei der 22. Heimkinderausfahrt am Sonnabend dabei sind, sagt Thomas Zeligmann. Er ist der Chef der Beinhart-Motorradfahrer und nach seiner Krankheit voriges Jahr diesmal auch wieder dabei.

Mehr als 500 Mädchen und Jungen aus Kinderheimen sind für die Tour angemeldet und schon gespannt auf ihre Fahrer, die aus ganz Deutschland zu dieser Ausfahrt anreisen.

Das Pirnaer Kinderheim der Diakonie ist als einzige Einrichtung von Anfang an jedes Mal dabei gewesen und hat sich auch wieder angemeldet. Das zweite Heim, das bei den ersten Ausfahrten dabei war, war das in Bahratal, das gibt es aber inzwischen nicht mehr.

Quartier wird der Pulk wie immer am Bad in Berggießhübel beziehen. Von dort startet der Tross am Sonnabend früh zur Ausfahrt, die die Teilnehmer diesmal auf die andere Elbseite bis nach Neustadt und Hohnstein führen wird. Mittags- und Vesperpause werden in Dittersbach gemacht. „Wir sind bereit, sodass nichts mehr schiefgehen kann“, sagt Thomas Zeligmann. Nur eine Bitte hat er: „Esst brav Euren Grießbrei auf, dann wird das Wetter auch schön.“

Kraftfahrer an der Strecke werden um Geduld gebeten, es kommt entlang der Route immer mal zu Wartezeiten. Doch die meisten freuen sich, winken und hupen und wären auch gern mal dabei.

