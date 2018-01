Über 50 Nestbauer in Mittelsachsen Familien und Einzelpersonen sind über die Nestbauzentrale bisher im Kreis heimisch geworden. Anfragen gab es schon mehr als 170.

Josefine Tzschoppe leitet die Nestbauzentrale von ihrem Büro in Döbeln aus. Mit der Servicemappe, die Anfang 2017 herausgegeben worden ist, hat sich die Zahl der Nachfragen nach dem Service für Rückkehrer, Zuzügler und Bleibewillige erhöht. © André Braun

Mittelsachsen. Der Service der Nestbauzentrale hat sich etabliert. Über 170 Anfragen sind nach Angaben von Leiterin Josefine Tzschoppe seit dem Start des Projektes 2016 eingegangen. Um die 50 Familien sowie Einzelpersonen haben ihren Wohnsitz seitdem nach Mittelsachsen verlegt, wollen dies noch tun beziehungsweise bewusst in ihrer Heimat bleiben.

„Wir haben Zuzügler aus der Schweiz, Österreich, Amerika, aber auch aus Deutschland“, berichtet Tzschoppe, die ihr Büro in Döbeln hat. Auch zwei Familien aus England seien unter den Nestbauern. Sesshaft geworden sind die Rückkehrer unter anderem in Hartha, Leisnig und Freiberg. Weil sie dort familiäre Wurzeln haben, die Region aus der Kindheit kennen oder sich einfach nur wohlgefühlt haben in Mittelsachsen.

Besonders nach der Herausgabe der Servicemappe Anfang 2017, in der alle notwendigen Kontakte gebündelt zusammengefasst worden sind, hätten die Anfragen zugenommen, sagt Tzschoppe. „Von der Mappe sind 1 000 Stück gedruckt worden. Sie sind zum Großteil verteilt“, ergänzt die Projektkoordinatorin. Unter anderem hätten Kommunen, die Leader-Managements sowie das Landratsamt die Mappen zur Auslage und Weitergabe erhalten. Zudem habe es einige persönliche Anfragen danach gegeben. „Mitte des Jahres haben wir Mappen nachbestellt“, so Tzschoppe.

Die größte Hürde für die meisten Rückkehrer sei die Jobsuche. „Erst wenn Arbeit gefunden ist, fangen viele an, ihren Umzug zu planen“, sagt die Koordinatorin des Service. Das bestätigen auch die Gespräche zum Rückkehrer-Café, welches das Team der Nestbauzentrale zum ersten Job- und Karrieretag Mittelsachsens am 28. Dezember 2017 in Freiberg angeboten hatte. Mehrfach hatten dort Rückkehrer erwähnt, dass sie noch auf der Suche nach einer Stelle sind, vor allem Frauen.

Diese Veranstaltung war für das Team der Nestbauzentrale, zu welchem auch Anja Helbig gehört, eine erfolgreiche Premiere, so Tzschoppe. Bisher seien in diesem Jahr schon zwei neue Anfragen von Rückkehrern eingegangen. „Ich bin sicher, dass noch weitere kommen, denn zur Veranstaltung haben sich viele persönlich über die Möglichkeiten erkundigt und unsere Servicemappe mitgenommen beziehungsweise erhalten“, so die Leiterin weiter.

Neben der Arbeit hätten viele Anfragen zum ländlichen Bauen sowie den Fördermöglichkeiten. Gerade diesem Thema will sich die Nestbauzentrale 2018 widmen, mit dem Projekt „Kleine Baumeister“. Ab Anfang April sind dafür Architekten, Bauplaner oder Baufachberater in vier verschiedene Grundschulen in Mittelsachsen eingeladen. Mit dabei ist unter anderem die Einrichtung in Großweitzschen. „Bei dem Projekt soll den Kindern ihre Heimat näher gebracht werden“, sagt Josefine Tzschoppe. Zudem werde es wieder eine Osterkampagne geben. Im vergangenen Jahr hatte die Nestbauzentrale über die Feiertage einen Werbespot im Radio laufen lassen, um Angehörige und Heimkehrer auf den Service aufmerksam zu machen. „Mal sehen, wie wir das 2018 machen“, sagt Tzschoppe.

Der Service der Nestbauzentrale gehört mit zum Modellvorhaben Landaufschwung. Mittelsachsen ist dabei eines von 13 Bundesländern deutschlandweit, die Geld für ein solches Vorhaben erhalten.

Werbung bei Grüner Woche

Unterdessen präsentiert sich die Nestbauzentrale auch auf Internationalen Grünen Woche in Berlin, und zwar in der Messehalle 42 unter dem Motto „Lust aufs Land“. „Hier gibt es an drei Tagen vom 24. bis 26. Januar Informationen aus Mittelsachsen“, so Kreissprecher André Kaiser. Auf Einladung des Regionalmanagements der Leader-Region Klosterbezirk Altzella stelle die Nestbauzentrale ihre Angebote für Rückkehrer, Bleibewillige und jene, die sich neu im Landkreis niederlassen wollen am Stand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Leader-Aktionsgruppen Deutschland vor. Besucher könnten den ersten mittelsächsischen Nestbau-Storch in Lebensgröße kennenlernen und eine süße Überraschung ergattern, vor allem aber wichtige Informationen über das Leben in Mittelsachsen erhalten, so Kaiser.

