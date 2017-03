Über 50 Kriegsgräber demoliert Ein Bild der Zerstörung auf dem Pulsnitzer Friedhof. Diebe waren hinter Kupfer her.

Auf dem Friedhof in Pulsnitz an der Bahnhofstraße wurden zahlreiche Kreuze einer Kriegsgräberstätte beschädigt und die Kupferabdeckung gestohlen.

Stark beschädigt wurde auch dieses Kreuz. Es erinnert an eine junge DRK-Helferin.

Rosen zieren die Tafel am Kreuz der DRK-Helferin Hanna unter dem Baum mit Efeuranken. Das Holzdächlein darüber ist demoliert, teilweise abgerissen. Kreuze stehen schief, verbogene Kupferreste stehen hoch. Es ist eine Spur der Zerstörung: „Es sieht furchtbar aus“, sagt Mario Reiß vom Pulsnitzer Ordnungsamt. Er war einer der Ersten am Ort des Geschehens, dem Pulsnitzer Friedhof an der Bahnhofstraße.

Ein Friedhofsmitarbeiter hatte am Montagmorgen die Zerstörung entdeckt. Die Kirchgemeinde habe sofort die Polizei und die Stadt verständigt, so Pfarrerin Maria Grüner: „Es ist schlimm. Was bringt Menschen dazu, sich so respektlos zu verhalten.“ Große persönliche Not könnte ein Motiv sein, vielleicht aber auch nur Habgier? Das wäre noch schlimmer, sagt die Pfarrerin. Entsetzlich sei aber beides.

Polizei ermittelt

Das sieht auch Mario Reiß so. Er beschreibt den Schaden: „Von 53 Kriegsgräbern wurden sämtliche Kupferplatten von den Holzdächern mit Gewalt heruntergerissen und die Kreuze damit auch teilweise schwer beschädigt.“ Es müsse zwischen Freitagmittag und dem Montagmorgen passiert sein, als die Diebe in das Friedhofsareal eingedrungen sind. Der oder die Täter waren wohl auf das Buntmetall aus. Der Stehlschaden wird auf ungefähr 7 000 Euro geschätzt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt wird auch wegen Störung der Totenruhe. Die Recherchen stünden noch ganz am Anfang. Es seien noch viele Fragen zu klären, auch zu möglichen Motiven für die Tat.

So fällt die Straftat auch mit einer Meldung zusammen, die erst wenige Tage alt ist. Bundesweit hat sich die Zahl der Metalldiebstähle in den vergangenen Jahren mehr als halbiert. Ein Grund: Der Schrottpreis für Metall sei deutlich gesunken. Ein Kilogramm Kupfer sei im Vergleich zum letzten Jahr aktuell nur noch die Hälfte wert. Das lässt die Tat noch sinnloser erscheinen. Damit habe das Ausmaß der Zerstörung auf einem Friedhof hier in der Region eine neue Qualität erreicht, schätzt Mario Reiß ein. Er kenne kein anderes Beispiel in der Umgebung.

Reparatur wird teuer

Schockiert zeigte sich auch die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke. Vor dem Stadtrat nahm sie am Montagabend dazu Stellung. Sie sei völlig sprachlos angesichts dieser sinnlosen Zerstörungswut.

Mit dem geschätzten Stehlschaden seien die Kreuze aber längst nicht repariert, sagt Mario Reiß. Die Kosten dafür liegen weit höher. Für die Reparaturen an der Kriegsgräberstätte sei die Stadt verantwortlich. Die müsse nun die Kosten recht schnell ermitteln, bevor Wind und Wetter noch mehr Schaden anrichten, schätzt Reiß ein. Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde von der Polizei eingeschaltet und prüft, inwieweit er helfen könne.

Besonders stark beschädigt wurde das Kreuz „Zum Gedenken an unsere geliebte Hanna“, wie auf der Tafel zu lesen ist. Und das, obwohl dieses Kreuz gar kein Kupferdach hatte. Die junge Frau kam im Zweiten Weltkrieg als DRK-Helferin in Frankreich ums Leben, sie wurde nur 23 Jahre alt. Mario Reiß: „Es ist mir unverständlich, wie man sich an diesen Gräbern so vergehen kann.“

