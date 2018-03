Über 50 Bäume und Gehölze gefällt Im Zittauer Gebirge fehlen nun einige Linden, Pappeln und Birken. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Olbersdorf/Gebirge. In Olbersdorf, Jonsdorf und Bertsdorf-Hörnitz sind seit Oktober vergangenen Jahres 54 Bäume und Gehölze gefällt worden. Das teilt die Gemeindeverwaltung Olbersdorf mit. Olbersdorf übernimmt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft die Verwaltungsaufgaben für Jonsdorf, Bertsdorf-Hörnitz und Oybin mit. Zu den Bäumen, für die Fällgenehmigungen erteilt wurden, zählen unter anderem Linden, Pappeln und Birken. Aber auch eine Buche sowie eine Erle wurden gefällt, teilt die Gemeindeverwaltung Olbersdorf mit. Gründe für die Fällungen waren zumeist die Gefährdung angrenzender Bebauung und öffentlicher Verkehrsflächen, Altersschäden sowie Schädlingsbefall. Daneben wurden in Olbersdorf 40 Gehölze entlang der zu errichtenden Heiztrasse ins Oberdorf entfernt. In Jonsdorf wiederum musste eine Linde dem Ausbau der Großschönauer Straße weichen. Für alle gefällten Bäume sollen Ersatzpflanzungen im jeweiligen Gemeindegebiet erfolgen, informiert die Olbersdorfer Verwaltung. (SZ/se)

