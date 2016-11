Über 50 Bäume an der B 98 gefällt Bis Freitag kreischen noch die Sägen zwischen Sohland und Wassergrund. Auftakt für ein wichtiges Vorhaben.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Rund 50 einzelne Bäume wurden in den vergangenen Wochen entlang der B 98 zwischen Sohland und dem Ortsteil Wassergrund gefällt. Außerdem hat das Unternehmen Packroff aus Elsterwerda etwa 5 300 Quadratmeter Wald gerodet. Das berichtet Nicole Wernicke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das die Arbeiten veranlasst hat. Bis Freitag soll die Maßnahme komplett abgeschlossen sein.

Die Fällarbeiten sind ein erster Schritt für den Ausbau der Bundesstraße in dem rund drei Kilometer langen Abschnitt. Damit wurde Baufreiheit geschaffen. Im kommenden Frühjahr soll die Erneuerung der Straße beginnen. Die bisherige Streckenführung bleibt weitgehend erhalten, aber die Höhenunterschiede werden etwas ausgeglichen, indem man eine Kuppe abträgt und eine Senke auffüllt. Außerdem entsteht ein Geh- und Radweg. Die Bushaltestellen werden als Busbuchten gestaltet, die beiden an der Straße liegenden historischen Linden-Rondelle erneuert.

Nach Abschluss der Arbeiten werden in Nähe der Straße 200 Bäume und 1 850 Sträucher in die Erde gesetzt, am Rande des Ortsteils Wassergrund eine 1 500 Quadratmeter große Streuobstwiese angelegt und eine bestehende Streuobstwiese in Taubenheim mit jungen Bäumen ergänzt. Außerdem sollen 4 000 Quadratmeter Wald neu gepflanzt werden. (SZ/ks)

zur Startseite