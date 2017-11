Über 430 Patienten mit Rota-Viren infiziert Die Viren lösen vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern Magen-Darm-Erkrankungen aus. Die Zahl der Fälle steigt.

Um sich vor den Viren zu schützen, rät Dr. Fabian Magerl, Sachsen-Chef der Barmer, zur Impfung. © Klaus-Dieter Brühl

Sie sind hochansteckend und extrem widerstandsfähig – Rota-Viren. Außerhalb des Körpers können sie mehrere Tage überleben, sagt Claudia Szymula, Sprecherin der Barmer. Bis zur vergangenen Woche sind in Mittelsachsen bereits 426 Nachweise von Rota-Viren aufgetreten. „Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine geringe Steigerung der Fallzahlen erkennbar“, informierte Kreissprecherin Cornelia Kluge. Eine detaillierte Auswertung der labordiagnostischen Nachweise liege dem Gesundheitsamt jedoch noch nicht vor, sodass zu den Patienten keine genaueren Angaben gemacht werden könnten.

Mit der leichten Steigerung der Nachweise zeichnet sich im Landkreis dieselbe Tendenz wie im Freistaat ab. Sachsenweit gab es nach Angaben von Barmer-Sprecherin Szymula seit Jahresanfang über 4 400 Infektionen. 2016 sind insgesamt 3 180 nachgewiesen worden. Betroffen waren vor allem Säuglinge sowie Kleinkinder. „Gut die Hälfte der an Rota-Viren erkrankten Kleinkinder muss im Krankenhaus behandelt werden“, informiert Claudia Szymula. Grund ist, dass die Kinder aufgrund der Viren stark erbrechen sowie an Durchfall leiden. Selbst durch vieles Trinken könne der Flüssigkeitsverlust nicht ausgeglichen werden, da die Flüssigkeit meist gleich wieder ausgeschieden werde.

Erst Erbrechen, dann Durchfall

Um sich vor den Viren zu schützen, können Eltern ihren Nachwuchs impfen lassen. Schon im Alter von sechs bis zwölf Wochen ist die Schluckimpfung möglich. „Dann sind sie etwa zwei bis drei Jahre geschützt, also genau während der Zeit, in der eine Infektion besonders schwer verlaufen kann“, so Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen.

Die Symptome der Erkrankung treten meist schlagartig und sehr heftig auf. Die Inkubationszeit beträgt ein bis drei Tage. Am Anfang der Erkrankung sind die Betroffenen häufig fiebrig und leiden an Erbrechen. Nach etwa drei bis fünf Tagen komme wässriger Durchfall dazu, so Fabian Magerl. Bei Erwachsenen sowie größeren Kindern sei ein milderer Verlauf zu erwarten, da das Immunsystem der Betroffenen schon mehrfach mit den Erregern konfrontiert worden sei.

