Orkantief „Friederike“ Über 400 Rettungseinsätze Der Meißner Kreisbrandmeister Ingo Nestler lobt die Zusammenarbeit mit der Leitstelle in Dresden.

Feuerwehr nimmt Schäden des Sturms Friedericke auf, hier Gustav Graf Straße in Meißen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Die Feuerwehren im Landkreis Meißen haben jetzt eine erste Bilanz zum Orkantief vom Donnerstag gezogen. Die Rede ist von „sehr großen Schäden“ an privaten und öffentlichen Gebäuden, im Wald, am Stromnetz und der Infrastruktur der Bahn. Es werde noch Tage dauern, um alles zunächst zu sichern.

„Unsere Befehlsstellen im Landkreis haben eine hervorragende Arbeit zusammen mit der Integrierten Regionalleitstelle in Dresden geleistet. Das Zusammenspiel funktionierte besser als im Oktober 2017 beim Sturm Herwart“, so Kreisbrandmeister Ingo Nestler in einer Mitteilung. Er danke allen Einsatzkräfte im Landkreis – egal ob Feuerwehr, THW, Rettungsdienst oder Polizei.

Wichtig sei, dass es keine Personenschäden gegeben habe und alle Einsatzkräfte gesund wieder einrücken konnten. (SZ/pa)

