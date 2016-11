Über 400 „Polen-Böller“ im Rucksack Die Bundespolizei hat einen Jugendlichen in Bad Muskau geschnappt, bei dem sie verbotene Pyrotechnik fand. Aber nicht nur das.

Symbolbild. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat am Wochenende wieder mehrere Feststellungen im Grenzgebiet gemacht, wo insbesondere Deutsche verbotene Pyrotechnik aus dem Nachbarland einführten. Und das trotz mehrfacher Pressemitteilungen, Aushang von Warnhinweisen an den Grenzübergängen und dem Verteilen von Flyern, die auf die Gefährlichkeit sogenannter „Polen-Böller“ hinweisen. „Unglaublich, aber wahr“, teilt Bundespolizei-Sprecher Michael Engler mit.

Der größte Fall ist der eines 16-Jährigen gewesen, der in Bad Muskau mit über 400 pyrotechnischen Erzeugnissen nach kurzer Flucht gestellt werden konnte. In seinem Rucksack fanden die Kollegen außer den unerlaubten Böllern dann auch noch ein Butterflymesser und ein Schlagring. „Beides verbotene Gegenstände“, so Engler.

Neben der Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz erwarten ihn und seine Erziehungsberechtigten laut dem Sprecher zudem noch eine saftige Rechnung für die notwendige Vernichtung dieser Böller durch die Entschärfer der Bundespolizei. (szo/tc)

zur Startseite