Über 3 800 Kleingärtner legen los Die Vereine werden immer kleiner. Aber die meisten Gärtner bleiben bis ins hohe Alter aktiv.

Joachim Paul ist schon jetzt täglich in seinem Garten in der Anlage Sonnenland in Keuern. Dort gibt es fast 120 Gärten, etwa 50 stehen leer. „Jeder ist daran interessiert, Nachpächter zu finden. Der Leerstand ist nicht gut für die Anlage“, bedauert Paul. © Dietmar Thomas

Die Sonne wärmt den Rücken, die eine Hand führt den Grubber durch die Erde, die andere zupft das erste Unkraut aus dem Blumenbeet – es geht los. Die Gartensaison hat begonnen. Die Kleingartenanlagen und Vorgärten sind wieder belebt. Im Handel tauchen immer mehr Salat- und Kohlrabipflanzen auf. Mancher Kleingärtner wartet bei dem sommerlichen Wetter bereits auf Geranien. Doch die sind noch gar nicht an der Reihe, wie Susan Reiter von Horrido Blumen aus Döbeln sagt. „Normalerweise sollte bis 15. Mai gewartet werden. Dann sind die Eisheiligen vorbei.“

Joachim Paul steht schon jetzt täglich im Garten. Er pflegt seine Blumenbeete, auf denen zurzeit die Frühblüher ihre prächtigen Farben zeigen. Im Gewächshaus keimen die Samen von Tomaten- und Gurkenpflanzen, aber auch von Blumen wie Astern. „Wir ziehen vieles selber, haben Freude daran“, sagt der Döbelner, der seinen Garten in der Anlage Sonnenland in Keuern seit 56 Jahren bewirtschaftet.

Den Trend zum Selberziehen der Pflanzen beobachtet auch Christian Werner, der Geschäftsführer und Vorsitzende des Kreisverbandes der Kleingärtner Döbeln. „Das ist effektiver und lukrativer“, sagt der 69-Jährige. Rat erhalten die Vereinsmitglieder dabei von Fachexperten aus ihren Vereinen. In der Gartengruppe Am Weinberg in Roßwein gibt es sogar eine Arbeitsgruppe, die regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel dem Gehölzverschnitt hält. Doch derart belebte Kleingartenanlagen sind selten geworden.

Rund 3 850 Kleingärtner sind derzeit noch in 79 Vereinen aktiv. Vor zehn Jahren waren es einmal um die 5 000 in 85 Vereinen. Die Tendenz ist weiter rückläufig. Die meisten Kleingärtner sind über 60 Jahre alt. Aber immerhin: „Viele Gartenfreunde bleiben heute länger als noch vor zehn Jahren. Sie finden in den Vereinen Gemeinschaft“, berichtet Werner. Trotzdem: „Wir haben zu viele Vereine und zu wenig Nachpächter“, sagt er. Die Situation ist paradox. Während in den Großstädten wie Dresden, Leipzig und Chemnitz die vorhandene Gartenfläche kaum ausreicht, bleiben die Parzellen auf dem Land leer.

Werner appelliert an die Vereine, sich für die kommenden fünf bis zehn Jahre ein Konzept zu überlegen. Bestandteil dessen sollte unter anderem sein, das Modell Schweizer Käse zu vermeiden. Sprich Gärten in Randlage leerziehen, Freiflächen im Inneren verpachten. Dann können die freien Parzellen als Gesamtfläche an den Eigentümer zurückgegeben werden. Manchmal hat der dafür noch einen Nutzen. Paradebeispiel hier ist wieder Roßwein. In der Anlage Ochsenwiese nutzt die Stadt die zurückgewonnen Fläche für den Anbau von Fichtenbäumen für das nächste Heimatfest. „Aber das ist eher die Ausnahme“, bedauert Christian Werner.

Eine Hürde steht der Rückgabe der Flächen oft im Weg: der Abriss von Lauben. „Wir haben noch 250 Gärten im Verband mit Lauben, bei denen wir noch keine Lösung haben“, schildert Werner. Schließlich geht es dabei um Ausgaben in Höhe von mindestens 750 000 Euro. „Der Abriss einer Laube kostet ab 3 000 Euro aufwärts“, sagt der Ostrauer. Viele Gebäude sind zudem schwer zugänglich, der Abriss sei oft nur mit Kleingeräten möglich. Doch auch hier versucht der Kreisverband, Lösungen zu finden. So sollen freie Parzellen nicht wieder verpachtet, sondern genutzt werden, um die Zufahrt zu verbessern.

Zuständig für den Abriss sind eigentlich die Kleingärtner. Doch viele kümmern sich nicht um die Lauben. Die Vereine haben nicht genügend Geld, um den Abbruch zu bezahlen. Um zukünftig zumindest ein kleines finanzielles Polster zu haben, nehmen die Vereine seit einiger Zeit eine Sicherheitsleistung bei der Verpachtung ein. „Das kommt einer Kaution gleich“, erklärt Werner. In der Regel handelt es sich dabei um die Summe, die bei einer Jahresrechnung fällig wird, zwischen 100 und 120 Euro. Das reicht kaum aus, um bei Säumigen den Abriss zu bezahlen.

Erfolgreich läuft seit mehr als zehn Jahren das Modell Tafelgärten. Elf Vereine mit 33 Gärten beteiligen sich daran. „Das Projekt ist für 2017 wieder bewilligt worden“, freut sich Werner. Die Gärten werden von Kräften der Arbeitsagentur bewirtschaftet. Der Ertrag kommt Bedürftigen zugute. „Das ist eine gute Aktion, aber keine finale Lösung“, so Werner. „Wir hoffen auf neue Pächter in der neuen Generation.“ Die sollen so zeitig wie möglich an den Garten herangeführt werden. Die Roßweiner Grundschule am Weinberg betreibt daher einen Schulgarten in der benachbarten Anlage. Immer öfter kommen auch junge Familien.

