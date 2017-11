Über 350 illegale Böller entdeckt

Schmilka. Die Zeit des Jahreswechsels rückt näher und schon erwischt die Polizei die ersten Täter bei der Einfuhr von verbotenen Feuerwerkskörpern.



Zwei Jugendlichen und einem 38-Jährigen Mann ist das Lachen vergangen, als sie am Sonnabend von Beamten an der ehemaligen Grenzübergangsstelle in Schmilka an der B 172 kontrolliert wurden. Dort hatten sich die Polizisten im Rahmen einer zweistündigen Personen- und Fahrzeugkontrolle postiert.



Die beiden Jungen im Alter von 15 und 17 Jahren wurden unabhängig von dem 38-Jährigen überprüft. Die Menge an illegalen Feuerwerkskörpern, die die Beamten bei den drei gefunden haben, ist dennoch beachtlich. In Tschechien hatten sie Böllern der Kategorien F3, F4 sowie P1 gekauft, für deren Erwerb und Besitz sie keine entsprechende Erlaubnis hatten. Desweiteren konnten vier Kugelbomben sichergestellt werden.





Insgesamt wurden neben den Kugelbomben 348 nicht zugelassene pyrotechnische Erzeugnisse sichergestellt. Der 38-jährige Fußgänger sowie zwei jugendliche Radfahrer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. (SZ)

