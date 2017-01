Über 3 000 Unterschriften für den Hirsch Viele Bernstädter wollen, dass das markante Gebäude weiter saniert wird. Sie verbinden damit Erinnerungen.

Gunter Lange, Stefan Lorenz, Peggy Sommer, Dieter Lorenz und Brigitte Lehmann haben die Unterschriftenaktion für den Braunen Hirsch in Bernstadt organisiert. Für sie alle hängen Erinnerungen an dem Gebäude. © Rafael Sampedro

Peggy Sommer kennt den Braunen Hirsch nur in geschlossenem Zustand. Neben ihr steht der Mann, der vor über 30 Jahren den Schlüssel umgedreht hat. „Ja, das war ich“, bestätigt Gunter Lange, der frühere Bürgermeister von Bernstadt. „Der Tanzsaal war damals gesperrt worden“, erinnert er sich. „Der Zustand war 1985 wirklich nicht mehr der beste.“ Jetzt, 30 Jahre später, kämpfen Peggy Sommer, Gunter Lange und weitere Bernstädter dafür, dass das ehemalige Gasthaus wieder öffnet.

In den vergangenen Monaten hatten die Freie Wählergemeinschaft Bernstadt sowie der CDU-Ortsverband Unterschriften dafür gesammelt, dass die Bauarbeiten am Braunen Hirsch weitergehen können. Im Moment ist das nicht möglich, weil die Baugenehmigung fehlt für das, was die Stöcker Hotel GmbH vorhat: In dem Gebäude sollen unter anderem eine Gaststätte, ein Hotel, ein Hochzeitsraum, ein Zimmer für Stadtratssitzungen, eine Bowlingbahn, sogar ein Schwimmbad und auch wieder ein großer Tanzsaal entstehen. So die bisherigen Pläne. Die gingen bei der Bauaufsicht des Landratsamtes aber nicht durch, zum einen, weil es nicht ausreichend Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung gibt. Zum anderen geht es um die Befürchtung, der Lärm für die Anwohner könnte zu groß werden, wenn der Hirsch in Betrieb geht.

„Mit der Unterschriftenaktion wollen wir ein Signal setzen“, so Peggy Sommer. Über 3 000 Menschen haben unterschrieben. Eine endgültige Zahl lässt sich aber noch nicht sagen. „Es laufen immer noch Listen bei uns ein. Es ist ein richtiger Selbstläufer geworden.“ Nicht nur die Bernstädter haben sich beteiligt. Die meisten Unterschriften kommen zwar aus der Stadt und Umgebung. „Wir haben aber auch Unterschriften aus Italien und der Schweiz erhalten“, erzählt Brigitte Lehmann von den Freien Wählergemeinschaft. „Auch Leute, die weggezogen sind, fühlen sich offenbar immer noch verbunden mit dem Braunen Hirsch und der Heimat“, sagt sie. Die Post aus der Schweiz kommt zum Beispiel von der Familie von Minna Bernsdorf. Sie hatte den Hirsch in den 60er Jahren betrieben.

Und so hat wohl jeder, der lange genug in Bernstadt lebt, seine Erinnerungen an das große Gebäude auf dem Markt. Gunter Lange besitzt noch alte Veranstaltungsprogramme, zum Beispiel aus der Faschingszeit von 1980: Jugendfasching mit der Gruppe Resonanz, zwei Tage später Fastnachtstanz, vier Tage später Maskenball. „Das war schon ein tolles Ding“, erinnert er sich. „Es war ein Alleinstellungsmerkmal für Bernstadt.“ Es gehe bei dem Wunsch, den Hirsch wieder zu eröffnen, aber nicht nur um Nostalgie. „Zweimal pro Woche Tanz würden wir heute sicher nicht mehr haben“, so Lange. Trotzdem sind sich die Organisatoren der Unterschriftenaktion sicher, dass der Braune Hirsch gut genutzt werden würde – wenn er denn wieder öffnet. „Man sollte das nicht unterschätzen“, so Stefan Lorenz, einer der Mitorganisatoren. Viele derer, die heute 60 oder älter sind, seien noch sehr agil und hätten einen Bezug zum Braunen Hirsch, sagt auch Brigitte Lehmann.

Insgesamt sei die Ausgangslage für Bernstadt nicht schlecht, um auch Touristen oder Durchreisende zu einem Zwischenstopp anzuhalten. „Wir liegen auf direktem Weg zwischen Görlitz und Löbau“, erklärt Gunter Lange. Der Markt ist saniert, das Museum wird gerade erneuert. Regelmäßig sind außerdem Angehörige der Bewohner in der Pflegeresidenz Bernstadt zu Besuch. Was aber fehle, seien ein Gasthaus und ein großer Saal. Bernstadt hat zwar einen Saal im Stadthaus, in dem Platz für rund Hundert Gäste ist. Wer aber größer feiern will, muss zum Beispiel nach Dittersbach ausweichen. „Die Abschlussfeiern der Oberschule finden zum Beispiel immer in Görlitz statt“, erzählt Brigitte Lehmann. „Wahrscheinlich würde Winfried Stöcker den Hirsch auch viel selber nutzen“, nimmt Lange an. Zum Beispiel für Tagungen seines Unternehmens Euroimmun. „Wir haben einfach die Hoffnung, dass wir den Markt mit dem Braunen Hirsch wieder beleben könnten.“

Am Donnerstag wollen die Organisatoren der Unterschriftenaktion die Listen an Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste) übergeben. Im Stadtrat diese Woche wird der Braune Hirsch dann auch Thema sein. Unter anderem soll es um den Beschluss gehen, einen Bebauungsplan für den Stadtkern von Bernstadt aufzustellen. Wenn möglich, soll er als Mischgebiet ausgewiesen werden, in dem Gewerbe und Wohnen erlaubt sind – und damit auch höhere Lautstärkepegel als in einem reinen Wohngebiet. Ob in diesem Jahr weiter gebaut werden kann am Braunen Hirsch bleibt derweil unklar. Beim Landratsamt ist jedenfalls ein aktueller Bauantrag eingegangen, bestätigt Gerlind Walter. „Derzeit erfolgt dazu die bauaufsichtliche Prüfung und Bearbeitung“, teilt sie mit.

zur Startseite