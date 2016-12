Über 3 000 Euro für Mißbach-Grab gesammelt Die Grabstätte wurde dieses Jahr saniert. Das Geld dafür kam vor allem durch private Spender.

Anfang Dezember wurde Julius Mißbachs 120. Todestag vor seinem Grab zelebriert. © Dirk Zschiedrich

Die Sanierung des Grabsteines von Julius Mißbach auf dem Neustädter Friedhof konnte zu einem Großteil über Spenden finanziert werden. Rund 4 700 Euro haben die Arbeiten gekostet. Genau 3 150 Euro wurden über Spenden eingenommen. Insgesamt 18 Personen hatten sich an der Aktion beteiligt. Initiiert wurde sie von der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf. Nach dem Tod der langjährigen Gärtnerei-Chefin Christel Gruschwitz erfüllte ihr Tochter Antje May diesen Wunsch. Im Rahmen der Sanierung wurden dieses Jahr die Grabsteine und der Sockel erneuert, die Tafeln überarbeitet und die Inschriften nachgezogen. Das Grab wurde anschließend neu bepflanzt. Die fehlenden Kosten in Höhe von rund 1 550 Euro für die Sanierung hatte die Stadt Neustadt zur Verfügung gestellt. (SZ/kat)

