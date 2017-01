Über 300 Leute strömen zur Ranzen-Party Der Zuspruch war dreimal so groß wie erwartet. Da reichten die Geschenketüten für die Vorschulkinder gar nicht.

Ellen Gladrow (l.) von der Buchhandlung Gladrow probiert mit Luisa (5) sowie mit Mutti Kati Hentzschel einen Ranzen an. Die Ranzenparty in der Bibliothek bot eine gute Gelegenheit, denn es ist gar nicht so leicht, das passende Modell zu finden. © Daniel Förster

Das Interesse an der ersten Ranzen-Party in die Stadtbibliothek Pirna hat alle Erwartungen übertroffen. Mit 300 Besuchern kamen am Sonnabend dreimal so viele wie von den Organisatoren „mit viel Optimismus“ erwartet. „Ich war schon überwältigt, als zu Veranstaltungsbeginn eine Riesentraube vor der Tür stand – über 60 Schulanfänger, dazu die Eltern und Geschwister“, sagt Bibliotheksleiterin Gaby Langmann.

Ihr Team hat mit dem Überraschungs- und Informationstag für Familien mit Schulanfängern offenbar einen Nerv getroffen. „Wir hatten die Idee, irgendetwas für Schulanfänger zu machen. Uns war aber klar, wenn der Einschulungstermin unmittelbar ansteht, sind wir einer von vielen. Gemeinsam mit der Krankenkasse Barmer haben wir die Ranzen-Party auf die Beine gestellt. Wir wussten, so etwas gibt es in unserer Region noch nicht.“

Die Resonanz war so groß, dass die gepackten Geschenketüten für die Kinder gar nicht reichten. „Alle, die leer ausgegangen sind, bekommen noch ihre Geschenke nachträglich“, verspricht Tino Schwabe, Chef der Barmer in Pirna. Zwei Stunden lang drehte sich am Nachmittag in der Bibliothek alles darum, Vorschulkinder für die Schule fit zu machen. Themen waren gesunde Ernährung und Bewegung oder das Finden des passenden Schulranzens.

