Über 30 Wurst-Rezeptvorschläge Beim Kamenzer Würstchen-Wettbewerb tagt bald die Jury. Neun Einsender sind in der engeren Wahl.

Rund um die Kamenzer Würstchen geht es beim Bürger-Rezept-Wettbewerb. © Archivfoto: Steffen Unger

Kamenz. Die Kamenzer Würtchen sind weithin bekannt. Der eine isst sie schön heiß gemacht mit Senf oder Ketchup. Der andere verdrückt sie gleich kalt, vor allem die in der dünnen Variante. Doch da geht doch noch mehr, sagten sich die Kamenzer Fleischer, die Stadt und die Citiy-Initiative und starteten einen Bürger-Rezept-Wettbewerb. Über 30 Rezeptvorschläge sind dazu nun eingegangen. Der Großteil kam aus der Stadt und Umgebung. Aber es sind auch Einsender aus Dresden, Berlin und Freital dabei. Sie alle waren sehr ideenreich. So gibt es ein Kamenzer Risotto, Kamenzer goes China, Kamenzer Würstchen im Schlafrock, Flammkuchen Kamenzer Art oder auch Kamenzer Würstchen-Sushi.

Ein Jury wird die Rezepte beurteilen. Zu ihr gehören Oberbürgermeister Roland Dantz, Fleischermeister Rudolf Minkwitz, Ute Jehnichen von Kochloft Dresden, Designer Jan Eickhoff, Sylvia Stephan von der Cityinitiative, Citymanagerin Anne Hasselbach und Hannelore Delitzscher vom Forstfestkommitee. Die Sitzung findet am Sonnabend, dem 24. Februar, von 11 bis 13 Uhr im Küchenhaus Zedler an der Jesauer Straße 11 statt. In einer Vorauswahl, bei dem unter anderem das Kriterium des kreativen Umgangs mit den Kamenzer Würstchen im Vordergrundstand stand, wurden neun Rezepte-Einsender angeschrieben, von denen bisher sechs für die Jurysitzung zugesagt haben. Zum Teil werden Gerichte vor Ort sogar gekocht, zum Teil bringen die Einsender das gekochte Gericht mit. Auf alle Fälle erfolgt eine Verkostung vor Ort. Gewertet werden Originalität, Verständlichkeit und kreative Herangehensweise. Auf die Schöpfer der drei besten Rezepte warten Preise.



Der Bürger-Rezeptwettbewerb ist übrigens etwas anderes als der 5. Oberlausitzer Qualitätswurst-Wettbewerb, der eine Initiative der Fleischerinnung Nordostmittelsachsen Region Ostsachsen darstellt. Unterstützt wird dieser vom Kreisentwicklungsamt sowie vom Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Bautzen. Die Auswertung dieses Wettbewerbs erfolgt am Sonntag, dem 25. März, im Rathaus und ist Bestandteil des 1. Kamenzer Würstchen- und Regionalmarktes. Beginn ist hierfür 10 Uhr. (SZ)

1. Kamenzer Würstchen- und Regionalmarkt, am 25. März, 14 bis 18 Uhr, in der Kamenzer City

