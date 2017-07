Über 30 Höfe bei Hofnacht dabei Ganz Pirna wird am 5. August auf den Beinen sein. Die Gastgeber lassen sich jede Menge einfallen.

Hunderte Besucher zieht es zur Pirnaer Hofnacht in die historische Altstadt. © Daniel Förster

Die Stadt zeigt sich am 5. August abermals von seiner etwas verborgenen Seite: Zur diesjährigen Hofnacht haben sich über 30 Hofbetreiber und Hofeigentümer angemeldet, um ab 19 Uhr Besuchern einen Blick hinter sonst verschlossene Türen zu gewähren oder sie mit einem besonderen Programm zu beglücken. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Höfe auf der Breiten Straße. Während in Hausnummer 7 bis 9 ein Summer-Open-Air mit Strandfeeling gefeiert wird, gibt es in Hausnummer 30 – das Funkenhöfchen – romantische Musik. Die Lange Straße verwandelt sich in diesem Jahre regelrecht in eine Hofnacht-Meile. Dort gibt es in verschiedenen Höfen Wild vom Grill, Gitarrenmusik und Live-Auftritte mehrerer Bands. Ein Abstecher lohnt auch auf die andere Elbseite: Im Ranunkelhof, am Hauptplatz 12, gibt es Spanferkel und irische Live-Musik. Der Hof vom SZ-Treffpunkt lädt zum Summernight-Dance ein, das Atelier von Frank Nestler ist ebenfalls geöffnet. Der Eintritt zur Hofnacht ist frei, gefeiert werden darf bis 1.30 Uhr. Flyer zur Hofnacht gibt es im Touristservice. (SZ/mö)

