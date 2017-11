Über 2100 Döbelner arbeitslos Dennoch ist auch der hiesige Arbeitsmarkt im Aufschwung. Für die Baubranche beginnt die kritische Jahreszeit.

Immerhin: In der Region Döbeln ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 470 Personen geringer. Das ist innerhalb der Agentur für Arbeit Freiberg der größte Rückgang. Dennoch ist die Arbeitslosenquote im Altkreis mit 6,5 Prozent nach wie vor die höchste. Über 2 100 Frauen und Männer hatten demnach im vergangenen Monat keinen Job. In ganz Mittelsachsen waren es rund 8 500. Besonders erfreulich für Susan Heine, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg, ist, dass in Flöha und Rochlitz die Arbeitslosenquote auf um die vier Prozent gesunken ist. „Damit liegen die Regionen auch unter dem deutschlandweiten Durchschnitt“, sagte Heine. Und die Tendenz ist eindeutig: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter.

Rund 2 700 Stellen gibt es derzeit im Landkreis zu besetzen, etwa 700 davon im Bereich Döbeln. Die Unternehmen wollen über elf Prozent mehr Leute einstellen als zur selben Zeit im Vorjahr. Zurückgegangen sind allerdings die Stellenangebote aus dem Bereich Bau und Architektur. „Saisonal ist mittlerweile spürbar, dass die Auftragslage in dem Bereich zurückgeht“, begründet Susan Heine. Vor allem im Bereich Hoch- und Tiefbau habe es im Oktober weniger Stellen gegeben.

Personal gesucht wird vor allem in den Branchen verarbeitendes Gewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen sowie Zeitarbeit.

