Über 20 000 Autos am Tag Die B 169 zwischen Riesa und Zeithain ist die meistbefahrene Straße der Region. Doch auch anderswo geht es laut zu.

Jeder braucht sie, keiner will sie vor der Haustür haben: Bundesstraßen. Unverzichtbar für Pendler wie für Produktionsbetriebe, gefürchtet bei Anwohnern, Passanten, Radfahrern. Jetzt zeigen neue Zahlen, wo Tag für Tag im Raum Riesa die meisten Pkws und Lkws entlangrollen. Das geht aus den Daten einer generalstabsmäßig organisierten Zählung hervor, die alle fünf Jahre auf sämtlichen Bundesstraßen abgehalten wird (siehe unten).

Wenig überraschend: Der am stärksten frequentierte Abschnitt der Region ist die B 169 über die Elbe – zwischen der Abfahrt auf die B 182 und dem Abzweig zur B 98. Auf der zweispurigen Trasse zwischen Elbbrücke und Zeithain rollen täglich mehr als 20 000 Fahrzeuge, darunter knapp 2 600 Lkws. Dann teilt sich der Verkehr auf: Rechtselbisch rollt ein großer Teil weiter auf der B 169 Richtung Norden, ein weiterer großer Teil nutzt die B 98 Richtung Großenhain und A 13. Dort ist der Schwerlastanteil überdurchschnittlich hoch: Fast jedes fünfte Fahrzeug ist schwerer als 3,5 Tonnen. Linkselbisch verteilt sich der Verkehr auf den weiteren Verlauf der B 169 Richtung Rostocker Straße und auf die B 182 Richtung Hafen und Stahlwerk. Diese beiden Abschnitte folgen mit gut 14 000 Fahrzeugen pro Tag an zweiter Stelle hinter der Elbquerung.

Bei der jüngsten Zählung von 2015 wurde übrigens auf der B 182/Lauchhammerstraße nicht gezählt: Dort gab es seinerzeit eine Baustelle. Die Zahlen auf diesem Abschnitt (Elbbrücke bis Hafen) stammen deshalb vom Durchgang davor, aus dem Jahr 2010. Auf der Lauchhammerstraße zeigt sich stark der Einfluss der Riesaer Betriebe – wie Stahlwerk, Hafen, Reifenwerk: An die 1 500 Lkws rollen dort täglich vorbei. Offenbar haben die meisten als Ziel die B 169, zum Vergleich: Richtung Strehla über die B 182 sind es „lediglich“ noch um die 400.

Jedes fünfte Auto ist ein Lkw

Spannend ist es, wie sich der Verkehr südlich von Riesa verteilt, wo die neu ausgebaute B 169 bei Seerhausen endet. Dort rollen die meisten Fahrzeuge weiter über die B 6 Richtung Oschatz. Sowohl die B 6 nach Meißen als auch die B 169 über Stauchitz Richtung A 14 sind deutlich weniger stark frequentiert. Allerdings weist Stauchitz einen negativen Spitzenwert auf: Nirgendwo sonst in der Region ist der Schwerlastverkehr auf einer Bundesstraße so hoch wie in Stauchitz: Der Wert erreicht dort 21,4 Prozent – das heißt, dass mehr als jedes fünfte Auto ein Lkw ist. Umgerechnet rollen jeden Tag mehr als 940 Lastwagen an den Vorgärten vorbei – Lärm und Dreck durch die Dieselfahrzeuge eingeschlossen.

Wenig verwunderlich, dass man dort auf den weiteren Ausbau der B 169 setzt, der die Trasse hinter den Dörfern entlangführen würde. Betrachtet man nur die reinen Verkehrszahlen, rollen durch Strehla etwa gleich viel Autos wie durch Stauchitz, durch Orte wie Glaubitz und Gröditz sind es allerdings deutlich mehr.

Gröditz kann dafür mit einem überraschend niedrigen Schwerlastanteil punkten: Der beträgt dort nicht einmal vier Prozent, was – trotz Schmiedewerken – nicht einmal 200 Lkws pro Tag auf der B 169 im Stadtgebiet entspricht. Dafür sind in der Stadt an der Röder – zwischen Einmündung Großenhainer Straße und Landesgrenze – täglich 5 000 Pkws unterwegs. Nur die wenigsten von ihnen haben offenbar das Ziel Riesa: Auf der B 169 zwischen Gröditz und Lichtensee kamen die Verkehrszähler lediglich auf 1 000 Fahrzeuge pro Tag – das ist der geringste Wert im Raum Riesa. Die Chancen auf den Bau von Lärmschutzwänden oder Ortsumgehungen stehen damit dort besonders schlecht. Denn für solche Vorhaben sind die jüngsten Zahlen eine wichtige Grundlage.

