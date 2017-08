Über 2 000 Unterschriften gegen Plossen-Ausbau Rechtzeitig vor Ende der Frist für Einwände zum Bauprojekt haben sich Bürger klar positioniert.

Vor allem bei winterlichen Bedingungen kommt es in der Spitzkurve immer wieder zu Staus, weil Lkw hier liegenbleiben. Nun gibt es zahlreiche Ergänzungen der Stadt zum geplanten Ausbau und den Folgen. © Claudia Hübschmann

Mit einer Sammeleinwendung hat sich die „Bürgerinitiative für Meißen - Meißen kann mehr“ jetzt schriftlich an die Landesdirektion Sachsen gewandt und ihre Einwände gegen die Planfeststellung für das Bauvorhaben S 177/Plossenaufstieg vorgebracht. In dem Schreiben, das Linken-Stadtrat Frank Thieme als Absender aufführt, Stadträten sowie der Meißner Verwaltung bekannt ist, werden Kritikpunkte am Stand der Planungen zum Ausbau der Strecke samt Haarnadelkurve detailliert genannt.

Der Sammeleinwendung beigefügt ist eine Unterschriftenliste von Meißner Bürgern gegen den Ausbau des Plossen. Diese wird laut in der Stadtratssitzung am 23. August dem Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) übergeben, wie Ute Czeschka von der Bürgerinitiative mitteilt. Nach den Recherchen der BI in den vergangenen Monaten sei es das klare Ziel, die Stellungnahme der Stadt vom März 2017 durch neue Erkenntnisse zu ergänzen. Zu diesen Erkenntnissen gehören nach SZ-Informationen etwa, dass die Planung auf „völlig falschen Verkehrszahlen beruhe“, die Verkehrsdichte auf dem Neumarkt und der Poststraße nicht ausreichend berücksichtigt sei, Messergebnisse zur Luftqualität am Neumarkt nicht vorhanden sind oder dass eine neue Straße für Versorgungsfahrzeuge durch den Schlosspark Siebeneichen eingedenk anderer Alternativen nicht notwendig sei.

Diese und weitere Punkte sind auch dem Rechtsanwalt und Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Stadtrat, Falk Werner Orgus, bekannt. In einem Schreiben an seinen Stadtratskollegen Frank Thieme (Linke) äußert er sich erfreut, dass es innerhalb der Initiative Bürger für Meißen „Vertreter gibt, die sachlich an die Problematik Plossenaufstieg herangehen und nicht nur darauf aus sind, Vertreter des politischen Spektrums zu beleidigen oder zu verleumden.“

Der offene Brief und die Einwendungserklärung der Initiative seien eine gute Grundlage für den Stadtrat, eine fundierte Ergänzung zur ursprünglich im März 2017 beschlossenen Stellungnahme abzugeben. Orgus weist allerdings darauf hin, dass der Stadtrat „rein rechtlich“ innerhalb eines halben Jahres nach Beschlussfassung nicht über dieselbe Sache zwei Mal oder völlig gegensätzlich abstimmen dürfe. Auf seine Initiative hin habe man im Ältestenrat einen „Trick“ gefunden, um dringende Forderungen aufzunehmen. „Mit der erneuten Auslegung der Unterlagen und der Verlängerung der Einwendungsfrist hat sich ein Fenster geöffnet, dass als „Ergänzung zur Stellungnahme rechtlich sauber ist“, so Orgus in dem Schreiben an seinen Kollegen. „Ich habe die Aufgabe übernommen, die Ergänzung auszuformulieren und den Kollegen als Grundlage für einen einheitlichen Beschluss zu unterbreiten“, teilt Orgus weiter mit.

Die im Stadtrat am kommenden Mittwoch vorzubringende Ergänzung könne aber lediglich Kernargumente gegen einen „monströsen Ausbau des Plossenaufstieges aufnehmen“ und „weitere Forderungen für neue Verkehrsprognosen und realistisches Zahlenmaterial über den tatsächlich notwendigen Ausbaugrad stellen“. Dazu gehöre auch eine Tonnagebegrenzung. Dagegen sieht Orgus den Abbruch des laufenden Planfeststellungsverfahrens als nicht möglich an. Wichtig werde es aus seiner Sicht ohnehin erst etwa ein halbes Jahr nach Ablauf der Einwendungsfrist am 31. August. Denn dann finde ein Erörterungstermin statt, „zu dem alle Einwender (Stadt, BI, Einzelpersonen, Träger öffentlicher Belange) eingeladen werden.“

