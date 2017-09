Über 2 000 Starter beim Stadtlauf Damit haben selbst die größten Optimisten nicht gerechnet. Bei den Rennen in der Spreestadt fällt die nächste Schallmauer.

Vor dem Start des Bambini-Rennens beim 24. Bautzener Stadtlauf motivieren gleich drei Maskottchen die jungen Teilnehmer (von links): Bodo aus dem Saurierpark, Zvoni vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien und Leo als Vertreter der Jugendorganisation des Lions Clubs. Am Ende liefen in der Spreestadt über 2 000 Sportler um die Wette. © PR

Ines Pröhl, Gesamtleiterin des 24. Bautzener Stadtlaufes, war nach der diesjährigen Veranstaltung am Sonnabend schon ganz schön geschafft – aber auch sehr glücklich. „Wir konnten ein sensationelles Ergebnis erzielen“, sagte Pröhl. „2 079 Läuferinnen und Läufer haben die Ziellinie überquert. Im Vorjahr waren es noch 1 697.“ Eine Steigerung um über 22 Prozent, das ist schon außerordentlich. Damit hatten die Gastgeber nicht gerechnet, die im Vorfeld mit rund 1 800 Teilnehmern geplant hatten.

2018 gibt es noch mehr Medaillen

„So einen Andrang haben wir wirklich nicht erwartet. Die Medaillen haben dann leider auch nicht ganz gereicht, sodass wir beim Familienlauf nicht jedem Familienmitglied eine geben konnten, sondern nur eine pro Familie“, berichtete Pröhl, die bei der Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr aber auf Nummer sicher gehen will. „Dann bestellen wir voraussichtlich 2 200 Medaillen.“ Aber der gesamte Rest beim Stadtlauf klappte reibungslos. Über 70 freiwillige Helfer waren diesmal im Einsatz. Sie kamen unter anderem aus einheimischen Sportvereinen wie dem BLV Rot-Weiß oder dem MSV Bautzen, aber auch vom Kreissportbund und dem sorbischen Sportverein „Serbski Sokol“.

„Wir haben mit dem Wetter richtig Glück gehabt. Das Thermometer hatte 21 Grad, es gab keinen Regenschauer wie woanders in Sachsen und auch der Wind wehte nur leicht“, freute sich Pröhl, die hauptberuflich als Verkaufsleiterin bei Radio Lausitz tätig ist und selbst gerne läuft. Und trotz der riesigen Teilnehmerzahl klappte alles wie am Schnürchen beim Zeitplan. Zuerst gingen um 10 Uhr die Bambinis der Jahrgänge 2011 und jünger auf ihre 400-Meter-Runde. Eine Zeitmessung gab es bei diesem Lauf und auch nicht beim 1,2 Kilometer langen DAK-Familienlauf, der um 13.30 Uhr gestartet wurde.

Aber beim Hauptrennen über 9,3 Kilometer, da lief die Stoppuhr natürlich mit. Schnellster Läufer war wie schon 2016 Robel Tewelde vom OSLV Bautzen. Der schnelle Mann aus Eritrea erreichte in der Altersklasse 20 bis 29 Jahre eine Zeit von 30:41 Minuten. Damit war er nur 30 Sekunden langsamer als bei seinem Erfolg im Vorjahr. Aber auch andere Sportler aus der Region lieferten starke Zeiten ab.

Beispielsweise Hartmut Engert von der Bautzener Tischtennis-Crew, der immer wieder mal seinen Schläger in die Ecke legt und sich mit den besten Läufern misst. Er gewann die Altersklasse M 30 in starken 33:41 Minuten. Mario Graff ging derweil für den Schwimmsportverein Kirschau an den Start und siegte in der M 45 in hervorragenden 33:16 Minuten. Damit war er nur ganze fünf Sekunden langsamer als Martin Wähner vom HSV 1923 Pulsnitz, der in Teweldes Altersklasse starker Dritter wurde.

Altmeister Reinhard Petzold vom Bautzener LV Rot-Weiß 90 ließ sich das Rennen vor seiner Haustür natürlich auch nicht entgehen. Seine Siegerzeit von 38:14 Minuten in der Altersklasse M 65 ist auch aller Ehren wert. Ältester Teilnehmer war übrigens Armin Zosel vom TSV 1862 Radeburg. Der 83-Jährige lief in der M 80 nach 50:43 Minuten ins Ziel und ließ damit zahlreiche jüngere Starter hinter sich.

Bei den Frauen gelang es nur einer Läuferin, die 40-Minuten-Schallmauer zu unterbieten. Gesamtsiegerin wurde Sandy Pollack, die immerhin schon der Altersklasse W 40 angehört, in 38:08 Minuten. Zeitschnellste war W 30-Gewinnerin Anna Berge (Go In Aktiv Leben Bautzen/40:42).

Doch auch wenn alle Läufer der 24. Auflage im Ziel sind, ist die Arbeit von Organisationschefin Ines Pröhl noch nicht zu Ende. Schließlich wird am 19. September noch der Sieger der großen Schulwertung bekannt gegeben. Bis dahin bleibt die spannende Frage, wer es in diesem Jahr geschafft hat, im Verhältnis zur gesamten Schülerzahl die meisten Aktiven an den Start zu schicken.

Und schon im Oktober gibt es die ersten Planungsgespräche für das Stadtlauf-Jubiläum 2018. „Dann werden wir uns mit den Sponsoren verständigen. Außerdem möchten wir auch noch ein paar schöne Überraschungen einbauen. Aber mehr will ich da noch nicht verraten“, sagt Pröhl, die am vergangenen Sonnabend auch froh war, dass die Rettungskräfte vor Ort einen recht ruhigen Tag verbringen konnten. „Es gab ein paar kleine Stürze und aufgeschürfte Knie, aber keine größeren Verletzungen. Da waren wir natürlich auf froh drüber.“

Positive Kommentare im Internet

Und nur kurze Zeit nach der Veranstaltung gab es auch die ersten positiven Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken. Da hieß es beispielsweise: „Tolle Veranstaltung. Unsere Kids waren stolz wie Bolle. Die Medaillen werden rund um die Uhr getragen. Danke!“ Oder so: „Es war ein soooo beeindruckendes Erlebnis! Danke an die Verantwortlichen und das ganze Team!“ Da macht dann die Planung für 2018 gleich doppelt so viel Spaß.

Und bei dieser Beliebtheit des Bautzener Stadtlaufes dürfte der auch im nächsten Jahr wieder zur Rennserie des Oppacher Läufer-Cups gehören. Die Wettbewerbe in der Spreestadt waren die 14. und vorletzte Möglichkeit zum Punktesammeln. Die letzten Zähler werden nun am 23. September beim 17. Lauf „Rund um den Butterberg“ in Bischofswerda vergeben. Da geht es dann noch einmal deutlich mehr hoch und runter als in Bautzen.

Die Gesamtauswertung des Läufer-Cups findet übrigens am 14. Oktober im Rahmen der Veranstaltung „Schiebock läuft extrem“ ebenfalls in Bischofswerda statt. Mal sehen, wer aus dem Landkreis Bautzen sich dann über Podestplätze freuen kann. Die komplette Ergebnisübersicht des 24. Bautzener Stadtlaufes gibt es im Internet.

