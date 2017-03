Über 2000 Schüler schauen sich in Unternehmen um Mehr als 200 Unternehmen hatten die Schüler zu sich eingeladen. Deren Beteiligung könnte noch besser sein.

Zur Woche der offenen Unternehmen hat Schülerin Cäcilia Kortylak sich bei Friseure Central-Chefin Jana Kettner über den Beruf informiert und durfte sich selbst ausprobieren. © André Braun

Zaghaft führt Cäcilia Kortylak den Kamm durch die Haare. „Jetzt bitte einmal so breit wie die Wickel abteilen“, sagt Jana Kettner, Chefin der Salons Friseure central. Die Schülerin folgt. Kämmt die Haare nach links und rechts weg, nimmt sich einen Wickel und dreht die abgeteilte Haarsträhne ein. Sitzt. Noch ist das, woran Cäcilia Kortylak übt, eine Puppe. Doch in ein paar Jahren könnte die Roßweinerin schon an einer Kundin stehen. Wenn sie denn dem Berufswunsch treu bleibt.

Cäcilia Kortylak ist eine von über 2 000 Schülern, die bei der Woche der offenen Unternehmen ihren Wunschberuf einmal hautnah erleben durften. Sowohl in Döbeln als auch in Chemnitz hat sich die Achtklässlerin in einem Friseurstudio umgeschaut und erfahren, welche Voraussetzungen sie für den Beruf mitbringen muss und wie die Ausbildung konkret aussieht.

Über 200 Unternehmen aus dem Landkreis haben in diesem Jahr bei der Aktionswoche mitgemacht, 47 davon kamen laut dem Karriereportal Mittelsachsen aus der Region Döbeln. Jana Kettner war das dritte Mal mit dabei. Denn auch sie hat, wie die anderen Branchen auch, Probleme, Nachwuchs zu finden. Zwei junge Frauen lernen zurzeit bei ihr, eine dritte fängt im Herbst an. Kapazität wäre für eine vierte Lehrstelle. Doch die ist bisher noch frei.

Schulisch sollten die Bewerber gute Noten in Deutsch, Mathe, Bio und Chemie haben. Noch wichtiger ist jedoch der Umgang mit den Kunden. „Einer älteren Frau aus der Jacke helfen oder die Haare zusammenfegen, bevor jemand durchläuft. Solche Kleinigkeiten sind wichtig“, meint Kettner. Zehn Plätze für Interessierte hatte sie ausgeschrieben, drei Schülerinnen hatten sich angemeldet, nur zwei sind auch wirklich gekommen. „Sonst waren es mehr“, sagt die Chefin.

Die Woche der offenen Unternehmen Mittelsachsen habe sich als ein fester Termin im Kalender der Unternehmen, Schulen und Schülern etabliert, so Kreissprecher André Kaiser. Exakt 2 025 Schüler besuchten eine der 675 Veranstaltungen. „Das entspricht einer Teilnehmerquote von 20 Prozent der mittelsächsischen Oberschüler ab Klassenstufe 7/Gymnasiasten ab Klasse 9 und deckt sich mit der Beteiligung des Vorjahres“, konkretisiert er.

42 der 203 Unternehmen haben dem Landratsamt bisher ihre Bilanz mitgeteilt. „Davon waren 95 Prozent der Unternehmer mit der Aktionswoche insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden. Differenzierter sieht es bei der Einschätzung der Schülerbeteiligung aus: Hier sind es 73 Prozent, die mit der Schülerbeteiligung mindestens zufrieden waren“, so Kaiser.

Überwiegend positiv sei die Umsetzung über das Karriereportal des Landkreises aufgenommen worden: „Besonders, dass die Schüler diesmal individuell die Möglichkeit hatten, sich von einer Veranstaltung auch online wieder abzumelden, wenn sie beispielsweise krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten“, erklärt André Kaiser. Das sei sicher auch ein Grund dafür, dass nach jetzigem Stand 92 Prozent der angemeldeten Schüler ihre Termine auch wahrnahmen.

„Besonders positiv sehen wir die Beteiligung der Förderschulzentren. Mit 106 Anmeldungen aus dieser Schulform hat sich die Beteiligung hier nahezu verdoppelt. Auch der Anteil der Gymnasiasten ist gestiegen“, erklärt der Kreissprecher. Das Karriereportal habe einen weiteren Vorteil: „Die Unternehmen konnten unmittelbar den aktuellen Anmeldestand mitverfolgen und gegebenenfalls Einfluss nehmen, zum Beispiel in Form der Erhöhung der Teilnehmerzahl bei ausgebuchten Veranstaltungen“, erklärte André Kaiser. (mit DA/sol)

