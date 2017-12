Über 200 Menschen von der Notfallseelsorge betreut Die Stiftung Lichtblick hilft, damit die Einrichtung der Diakonie weiter in schwierigen Lebenslagen unterstützen kann.

Großenhain. Sie sind die Engel mit den Taschentüchern im Koffer: Die Notfallseelsorge der Diakonie wird ehrenamtlich unter Leitung von Jan Weichold durchgeführt. 2016 gab es 60 Einsätze mit über 200 betreuten Menschen. Die Fallzahl war damit doppelt so hoch wie noch 2013. Das entspricht einem hohen Engagement der Einsatzkräfte in Notsituationen. Die Notfallseelsorger leisten einen besonderen Dienst. Sie begleiten Menschen in schwierigen Lebenslagen, zum Beispiel nach dem Tod von Angehörigen, was besonders häufig der Fall ist, oder nach Unfällen, Selbstmorden und so weiter. Dafür erhalten sie eine spezielle Ausbildung, die ihnen die Kompetenz dazu vermittelt.

Notfallseelsorge ist immer Teamarbeit und dies nicht nur während der Einsätze. Die Nachbesprechung einiger Einzelfälle erfolgt in der Gruppe und durch Supervision. Um die Arbeit weiter durchführen zu können und um auch Materialkosten zu decken, wurde um eine Spende bei der Stiftung Lichtblick gebeten. Diese wurde großzügig gewährt. Lichtblick hilft damit Helfern, die Tag und Nacht auf Abruf sind, um Menschen beizustehen.

2008 nahm die Notfallseelsorge und Krisenintervention im heutigen Bereich Riesa-Großenhain die Arbeit auf. Im Altkreis Meißen gab es sie schon vorher. Rund 30 Ehrenamtler sind im Kreis für diesen Dienst im Einsatz.

