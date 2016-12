Über 200 gesprengte Automaten Zerstörte Geldautomaten wie in Bischofswerda sind im Freistaat bislang die Ausnahme. Die Schwerpunkte liegen woanders.

Der gesprengte Geldautomat von Bischofswerda. © Steffen Unger

Die Zahl gesprengter Automaten hat sich in Sachsen innerhalb von zwei Jahren verdreifacht. Im Jahr 2013 gab es im Freistaat 66 Automatensprengungen, im vergangenen Jahr waren es 204, teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mit. Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor. Von den 204 Automaten, die im vergangenen Jahr durch eine Explosion aufgebrochen wurden, waren nur zwei Geldautomaten. Beide Fälle ereigneten sich im Bereich der Polizeidirektion Görlitz. Sie ist für die Kreise Bautzen und Görlitz zuständig.

Die Schwerpunkte bei Automatensprengung in Sachsen liegen laut LKA allerdings in den Großstädten, hier insbesondere in Leipzig. „In erster Linie werden Zigarettenautomaten angegriffen. Meist kommen nicht konformitätsbewertete Böller zum Einsatz“, sagte LKA-Sprecherin Kathlen Zink. Bei Fahrkartenautomaten nutzen die Täter ebenfalls oft Böller oder selbst gebastelte „Rohrbomben“. Sachsen stellt hier laut LKA keinen besonderen Schwerpunkt dar, da benachbarte Bundesländer auf diesem Gebiet gleichartige Probleme haben. Von der Sprengung von Geldautomaten war der Freistaat bislang relativ wenig betroffen. Nach Erkenntnissen von Kriminalbeamten – auch in anderen Bundesländern – werden Geldautomaten oft zerstört, indem die Täter Gas einleiten, es anzünden und so eine Explosion herbeiführen.

Ob die Täter vor anderthalb Wochen auch in Bischofswerda so vorgegangen sind, ist bislang offen. Gefahndet wird nach ihnen bundesweit. Kathlen Zink: „Im Rahmen des polizeilichen Informationsaustausches erfolgt eine Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden der anderen Bundesländer. Der Austausch von Erkenntnissen und Ermittlungsergebnissen spielt eine große Rolle bei dem Erkennen von Zusammenhängen bei den einzelnen Fällen und deren Aufklärung.“

In Bischofswerda wurde am frühen Morgen des 8. Dezember der Sparkassen-Geldautomat gegenüber dem Rewe-Center zerstört. Die Täter erbeuteten über 100 000 Euro. Das meiste Geld dürfte aber wertlos sein. Beim gewaltsamen Öffnen des Automaten explodierte eine Tintenpatrone. Sie färbte das Geld rot. (SZ/ir)

