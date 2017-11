Über 200 Gäste bei Prinz Sebastian Das Benefizkonzert mit Sänger Sebastian Krumbiegel bringt für die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt knapp 3000 Euro.

Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel sang im Coswiger Gymnasium. © PR

Coswig. Er kam, sah und sang – und gleich am Anfang taucht im Lied das Wort Coswig auf.

Dort im Gymnasium ist er Mittwochabend zu Gast. Mit seinem Programm Solo am Piano lässt Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel die über 200 Zuschauer teilhaben an seiner Musikfreude – mit eigenen Stücken und Titeln anderer Künstler wie Udo Lindenberg oder Rio Reiser. Und er bietet einen Blick ins Persönliche, gewürzt mit Kostproben aus seinem Buch „Courage zeigen – Warum ein Leben mit Haltung gut tut“.

Mit Erinnerungen an die jungen Jahre in Leipzig und seine Oma, die er als kleiner Junge in der Schule mal versehentlich als Nationalbriefträgerin bezeichnete – sie war Nationalpreisträgerin. Neben Musikstudium und Prinzen-Band darf das politische Engagement nicht fehlen. Schließlich gibt er das Benefizkonzert in Coswig, um die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt zu unterstützen. Die sich starkmacht für ein gutes Miteinander in der Stadt, für Weltoffenheit und Fremdenfreundlichkeit. Und sich intensiv um die Flüchtlinge im Ort kümmert. Was OB Frank Neupold (parteilos) als Konzert-Schirmherr ausdrücklich würdigt.

Die Einnahmen des Abends, knapp 3 000 Euro, fließen komplett in die Arbeit mit den Flüchtlingen. So in kleine Weihnachtsgeschenke für die Kinder, wenn die Initiative am 15. Dezember ihren Jahresabschluss begeht, sagt Sprecher Sven Böttger. Bestückt werden soll außerdem der Nothilfefonds – er nutzt bei Zuzahlungen für Brillen oder Zahnersatz. Und ein Teil des Konzerterlöses stärkt die Eigenmittel, die nötig sind, um an Geld aus Förderprogrammen zu gelangen, beispielsweise von der Boschstiftung. Das wird fürs Weiterführen der Kochschule ebenso gebraucht wie für andere Aktionen, beispielsweise Lesungen. Drei sind 2018 geplant, eine gemeinsam mit dem Gymnasium im März anlässlich der Woche gegen Rassismus.

Sebastian Krumbiegel hat auf jegliches Salär verzichtet, auch aufs Fahrgeld. Coswig hat ihm gefallen, nicht nur der Matyas-Wein, ein Dank der Initiative. Der Prinz will wiederkommen. Und die Stadt vielleicht nach der ersten Stadttour mit Sven Böttger noch besser kennenlernen. (SZ/IL)

