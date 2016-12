Über 180 Fernseher gestohlen

Wilsdruff. In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe auf der A4 reichlich Beute gemacht. Auf dem Parkplatz der Raststätte „Dresdner Tor“ machten sie sich an einem Lkw zu schaffen. Während der Fahrer im Fahrerhaus schlief, zerschlitzten sie die Plane des Anhängers und stahlen mehr als dreißig Paletten mit rund 180 Fernsehgeräten. Der entstandene Schaden summiert sich auf rund 60000 Euro.

Jugendlicher von Auto erfasst

Freital. Bei einem Unfall in Freital-Zauckerode wurde ein 15-Jähriger schwer verletzt. Ein VW Golf (Fahrerin 54) wollte am Mittwochabend von der Wilsdruffer Straße nach links auf die Oppelstraße abbiegen. Dabei übersah die 54-Jährige einen Radfahrer, der an der Ampel die Fahrbahn überquerte, und erfasste den Jungen. Bei der Kollision wurde der 15-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.