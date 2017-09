Über 170 Verstöße bei Kontrollen am Schulweg Die meisten Kraftfahrer fielen wegen zu hoher Geschwindigkeit auf. Aber einige hatten auch ihre Kinder falsch gesichert.

© Symbolfoto

Bei Kontrollen vor Grundschulen im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz sind insgesamt 170 Verstöße gegen Vorschriften im Straßenverkehr festgestellt worden. Diese Zahlen nannte Daniela Koenig, Sprecherin der PD Chemnitz. In 161 Fällen hatten die Kraftfahrer die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritten, bei elf Verkehrsteilnehmern fiel auf, dass die Sicherungspflicht von Kindern im Fahrzeug nicht eingehalten worden ist. Im Revierbereich Döbeln beliefen sich die festgestellten Verstöße auf insgesamt elf. In neun Fällen waren die Kraftfahrer zu schnell. „Die höchste Überschreitung lag bei 19 km/h“, so Koenig. In zwei Fällen haben die Fahrer die Kinder falsch oder nicht gesichert.

Kontrolliert hatten die Beamten den Verkehr im Zuge der Aktion „Sicherer Schulweg – hin und zurück“ unter anderem an den Grundschulen in Roßwein, Großbauchlitz, Hartha sowie an der Döbelner Kunzemannschule. „Die teilnehmenden Grundschulen werden unter anderem nach den örtlichen Gegebenheiten und dem jeweiligen Unfallgeschehen ausgewählt“, erklärte Koenig. Die meisten Kraftfahrer, die von den Beamten angehalten worden sind, hätten mit einem überwiegend positiven Fazit auf die Aktion reagiert.

Bei Kontrollen im Rahmen der landesweiten Aktion des Freistaates sowie der Maßnahme „Blitz für Kids“ Ende September soll es vor Schulen nicht bleiben. „Auch sonst werden regelmäßig Kontrollen vor Grundschulen im Rahmen des täglichen Dienstes beziehungsweise nach Hinweisen von Bürgern durchgeführt“, betonte Koenig. Eine Verkehrsüberwachung vor Grundschulen sei immer notwendig, wie die Ergebnisse der Aktion zeigten. „Kinder sind die Schwächsten unter den Verkehrsteilnehmern. Ihnen gegenüber ist mit besonderer Vorsicht und Rücksicht zu begegnen“, so die Polizeisprecherin. Auch die Vorbildwirkung der Erwachsenen gegenüber Kindern sei nicht zu unterschätzen.

