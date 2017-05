Über 16 Einsätze für Feuerwehren Das Unwetter am Dienstagabend hat den Kameraden im Kreis Meißen viel Arbeit beschert.

zurück Bild 1 von 4 weiter Mit der Drehleiter waren die Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. © Facebook: Feuerwehren im Landkreis Meißen Mit der Drehleiter waren die Kameraden der Feuerwehr im Einsatz.

Äste liegen auf der Straße.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Straße ab.

Bedrohliche Stimmung am Himmel. Am Dienstag kam es örtlich zu Starkregen und heftigen Windböen.

Starkregen und heftige Windböen haben am Dienstagabend an zahlreichen Stellen in der Region Schäden verursacht. Wie Kreisbrandmeister Ingo Nestler auf der Facebookseite Feuerwehren im Landkreis Meißen schreibt, mussten die Kameraden zu mehr als 16 Einsätzen ausrücken. Diese konzentrierten sich nach Angaben des Kreisbrandmeisters auf die Orte Riesa, Meißen, Wülknitz, Radebeul, Frauenhain, Thiendorf, Großenhain, Strehla, Pulsen, Weinböhla, Jacobsthal und Gröditz.

Es habe sich vielmals um Wasser in Gebäuden, Bäume auf Straßen und lose Gegenstände an Gebäuden oder auf Dächern gehandelt, teilt der Kreisbrandmeister mit. Im Vergleich zu anderen Landkreisen dürfte Meißen damit glimpflich davongekommen sein. (SZ/pa)

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

zur Startseite