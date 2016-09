Über 1 500 Starter beim Stadtlauf Der Sieger Robel Tewelde vom OSLV Bautzen liefert über 9,3 km in 30:11 Min. eine Klassezeit ab.

© Uwe Soeder

Laufen. Mit den Siegen von Sandy Pollack und Robert Tewelde endete am Sonnabend die 23. Auflage des beliebten Stadtlaufes. Pollack ließ im Hauptlauf über 9,3 km Seriensiegerin Franziska Kranich aus Niesky nach 39:43 Min. über eine Minute hinter sich. Ein noch viel größeres Zeitloch gab es im Rennen der Männer, wo Robel Tewelde vom OSLV Bautzen schon nach 30:11 Min. das Ziel auf dem Postplatz erreichte. Zweiter wurde Andreas Miersch aus Göda in 35:18 Min. Er gehört allerdings schon der Altersklasse M 45 an. Auf der 5,6-km-Distanz erreichte Cornelia Richter vom Bautzener LV Rot-Weiß nach 23:33 Min. das Ziel und wurde Zweite hinter Christine Urbansky (ASV Köln/Triathlon), die 59 Sekunden vor ihr ankam. Nur drei Sekunden trennten den Männersieger Tino Sickert (18:48 Min.) und Georg Bär, die beide für den Citylaufverein Dresden starteten. Mit offiziell 1 502 Startern in allen Altersklassen wurde die Rekordzahl aus dem Vorjahr (1 658) allerdings deutlich verpasst. (ck)

