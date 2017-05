Über 1 400 Starts zum Jubiläumsreitturnier Zum 25. Mal wird die Wiese zwischen Niesky und Horka an Pfingsten zum Pferdemekka. Das wird groß gefeiert.

So sah das Pfingstreiten vor drei Jahren aus. Eine der Teilnehmerinnen war Antonia Beier (links) vom PSV Am Geiersberg Kodersdorf e.V. In Horka ließ sie sich im Springreiten prüfen. © André Schulze

Über 300 Reiter aus ganz Deutschland sowie den Nachbarländern Polen und Tschechien werden in diesem Jahr beim Pfingstreiten in Horka an den Start gehen. Mit mehr als 500 Pferden wird es an dem Wochenende über 1 400 Starts in den 43 geplanten Prüfungen geben, teilt Lisa Bergmann vom Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka mit.

Bereits zum 25. Mal veranstalten die Horkaer Vereinsmitglieder in diesem Jahr das Große Pfingstturnier auf der Festwiese am Weidmannsheim zwischen Niesky und Horka. In den vergangenen Jahren hat es sich zu einem der größten Freilandturniere in Sachsen entwickelt.

Auch beim Jubiläumsturnier gibt es Dressur-, Fahr- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse. Darunter auch Qualifikationsprüfungen für andere Turniere. So können sich zum Beispiel fünf- und sechsjährige Nachwuchsspringpferde für die Bundeschampionate in Warendorf qualifizieren oder regionale Reiter in Wertungsprüfungen zum Oberlausitz-Cup, den Kreismeisterschaften und dem internationalen Euro-Neiße-Cup ihre Besten ermitteln. Bereits zum dritten Mal haben Einspänner in einer Eignungsprüfung für Fahrpferde der Anfängerklasse A die Möglichkeit, sich für die DKB-Bundeschampionate in Warendorf beziehungsweise die Moritzburger Championatstage zu qualifizieren.

Neben sportlichen Höhepunkten kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Zahlreiche Verkaufsstände, eine Hüpfburg, ein Riesenrad und ein Streichelzoo komplettieren den Volksfestcharakter. Ebenso wie das traditionelle Schaubild am Sonntagnachmittag auf dem Springplatz. In den vergangenen Jahren sind Märchenwelt, Mittelalter und Vereinsgeschichte Themen gewesen. Was in diesem Jahr kommt, wird vorerst nicht verraten. Hinzu kommen drei Abendveranstaltungen, bei denen verschiedene DJs, Künstler und diverse Showformationen im Festzelt auftreten. Der Sport beginnt am Sonnabendmorgen, die Feier allerdings schon am Freitagabend. Am 2. Juni können alle Partybegeisterten in das lange Pfingstwochenende feiern, erklärt Lisa Bergmann. „Wir freuen uns besonders, den dreimaligen Welt-DJ Pro Zeiko aus Berlin in unserem Festzelt begrüßen zu dürfen“, sagt sie. „Unterstützt wird er an diesem Abend vom Dresdener DJ Mello und einer jungen Tanzformation aus Kreba.“

25. Großes Pfingstreiten: 2. bis 5. Juni 2017 in Weidmannsheim zwischen Niesky und Horka.

