Über 120 Tests auf Vogelgrippe Von mehr als 90 hat das Landratsamt das Ergebnis schon. Die Stallpflicht bleibt weiter bestehen.

Nach wie vor gehen beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Mittelsachsen verschiedene Proben ein, die auf Vogelgrippe untersucht werden. Bis Montag waren es 125 tote Vögel sowie Tupferproben. Bis dahin sind 90 der eingereichten Proben untersucht worden. Bei dreien ist die Geflügelpest festgestellt worden: bei zwei toten Vögeln am Großteich in Geringswalde sowie einem aus Flöha.

Wie André Kaiser, Sprecher des Landkreises Mittelsachsen, sagt, gab es in den vergangenen Tagen einen weiteren Verstoß gegen die Stallpflicht. „Ein Tierhalter im Beobachtungsgebiet wurde angezeigt. Dieser wurde belehrt, umgehend seine Tiere einzustallen und bei erneuten Verstößen ein Bußgeld angedroht“, erklärt Kaiser. Nach wie vor gelten die Verfügungen für die Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete rings um Geringswalde sowie Flöha. Zu den Bestimmungen gehört unter anderem, dass Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen dürfen. Außerhalb des Grundstückes sollten die Tiere an die Leine genommen werden. Der Sperrbezirk besteht für 21 Tage nach der Feststellung des Virus, der Beobachtungsbezirk 30 Tage. „Es gilt jedoch auch danach die Stallpflicht, welche mit Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen im November 2016 für ganz Sachsen angeordnet wurde“, so André Kaiser. Die Pflicht könne auch nur durch die Landesdirektion wieder aufgehoben werden. Allerdings: „Im Moment ist aufgrund der zunehmenden Nachweisfälle in Sachsen nicht davon auszugehen“, sagt der Kreissprecher. (DA/mf)

