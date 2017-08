Über 1 100 Unterschriften für Radwegbau übergeben Die Staatsstraße nach Stürza wird schmäler. Dagegen regt sich Protest. Allerdings sind die Bauleute schon vor Ort.

Die Maschinen fressen sich bereits durch den Asphalt auf der Staatsstraße zwischen der Hocksteinschänke und Stürza. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt die S 163 in diesem Abschnitt nicht nur sanieren, sondern von zehn auf sieben Meter verkleinern.

Dagegen regt sich seit Monaten Widerstand. Die Protestler fordern, die Straße mit einem Radweg zu versehen, um das Radwegenetz weiter zu verdichten und ein zusätzliches Angebot für Einheimische und Urlauber zu schaffen. Die Einwohner Konrad Weber aus Hohburkersdorf und Helmar Nestroy aus Stürza hatten eine Unterschriftensammlung organisiert. Insgesamt fanden sie 1 140 Unterzeichner. „Unser Protest richtet sich nicht gegen die dringende Sanierung, sondern gegen den Rückbau, ohne dass gleichzeitig ein Radweg mit gebaut wird“, sagt Konrad Weber. Vor wenigen Tagen haben sie die Unterschriftenlisten an Dirk Panter, den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag, übergeben. Anlass war ein Treffen auf der Burg Hohnstein mit Bürgermeister Daniel Brade (SPD), Dirk Panter und Dagmar Neukirch, der Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand der Rückbau der Staatsstraße. Kritisiert wurde dort unter anderem, dass die Stadt Hohnstein viel zu spät von den Umbauplänen informiert worden wäre. Damit blieb keine Chance, Argumente, die für den Radweg sprechen, auszutauschen. Kritisiert wurde auch, dass die bereits 2014 in die Radwegkonzeption eingeordnete Radlertrasse bei der Planung nicht berücksichtigt wurde. Darüber hinaus habe man beim Bau der Brücke in Hohburkersdorf bereits an eine Anbindung für Radler gedacht.

Im Ergebnis der Beratung auf Burg Hohnstein soll es zu einer weiteren Zusammenkunft kommen. „Um dieses Problem schnell zu lösen, würde ich mir wünschen Minister, Planer und sonstige Verantwortliche treffen sich vor Ort und haben dann auch einmal den Mut, gemachte Fehler zuzugeben und gleichzeitig aber auch zu beheben“, sagt Konrad Weber.

