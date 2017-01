Über 1 000 Euro für Kinderschutzbund Mit dem Erlös kann der Orstverband Radebeul des Deutschen Kinderschutzbundes kurzfristige Hilfsangebote für einzelne Kinder rund Jugendliche in schwierigen Situationen anbieten.

Bereits zum neunten Mal hatte die Stadt im letzten Jahr zu einem gemeinsamen Theaterbesuch in der Adventszeit aufgefordert, bei dem die Eintrittsgelder an den Kinderschutzbund gespendet werden. Am 10. Dezember bewunderten viele Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern das Stück „Von einem, der auszog das Gruseln zu lernen“ an den Landesbühnen Sachsen.

Insgesamt wurden an diesem Tag 1.279,10 Euro eingenommen, teilte die Stadt jetzt mit. Mit dem Erlös kann der Orstverband Radebeul des Deutschen Kinderschutzbundes kurzfristige Hilfsangebote für einzelne Kinder rund Jugendliche in schwierigen Situationen anbieten. Der Verein wurde 1991 gegründet und tritt für die Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte für Kinder und Jugendliche ein und will Gefahren entgegenwirken, denen sie in ihrer körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Entwicklung ausgesetzt sind. (SZ/nis)

