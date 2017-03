Über 1 000 Prozent mehr Der Stadtrat hat die Gebühren für Werbeaufsteller drastisch erhöht – das trifft vor allem die kleinen Geschäfte.

Ohne die Aufsteller würden insbesondere die Geschäfte in den Nebenstraßen viele Kunden einbüßen, deshalb sind diese für sie so wichtig. © Claudia Hübschmann

Ramona Wehnert ist erbost. „Wir haben immer 20 Euro für den Aufsteller pro Jahr bezahlt. Nun sollen es 250 Euro sein, das sind ja mehr als 1 000 Prozent Steigerung.“ Rechnet man genau, dann beträgt die Steigerung exakt 1 150 Prozent.

Ramona Wehnert betreibt mit ihrem Mann die Feinbäckerei mit Café am Theaterplatz, und ihr Aufsteller, der darauf hinweist, steht auf der Elbstraße an der Seite der Thalia-Buchhandlung. „Wir können nicht nur von unseren Stammkunden leben, wir brauchen auch ein paar Touristen“, sagt sie. Diese sollen mit dem Aufsteller auf Geschäft und Café hingewiesen werden. Nicht anders gehe es der Bäckerei Dießner an der Frauenkirche, auch diese müsse durch ihre Lage in einer Seitenstraße mit einem Aufsteller für sich werben. Auch den Meißener Hof in der Lorenzgasse finden Touristen besser, wenn sie entsprechend darauf hingewiesen werden. Und so gibt es viele Geschäfte und Restaurants in der verwinkelten Altstadt, die auf sich aufmerksam machen müssen.

„So eine horrende Summe zu fordern, ist respektlos und ohne jeden Anstand unserer Arbeit gegenüber“, sagt Ramona Wehnert. „Wir sind so kleine Unternehmen – und wenn die Stadt uns nicht haben will, dann muss sie es sagen.“ Für sie haben die Stadträte jedes Maß verloren, weil sie selbst nicht wie sie 14 Stunden täglich arbeiten müssten und auch nicht am Sonnabend und am Sonntag.

Dass etwas gegen den Wildwuchs im Meißener Schilderwald getan werden musste, ist auch Ramona Wehnert bewusst, aber eine maßvolle, schrittweise Erhöhung der Aufstellergebühren wäre angebracht gewesen, nicht so etwas. So wie viele andere Gewerbetreibende ist sie von der enormen Steigerung überrascht worden, auch wenn sie im Amtsblatt angekündigt worden ist, weil sie es nicht gelesen habe.

Noch härter trifft es Jeannette Neumann, die „Schnattchens Suppenküche“ am Schulplatz betreibt. Weil sie so abseits gelegen ist, braucht sie gleich vier Aufsteller, um auf sich aufmerksam zum machen. „Einen Tausender im Jahr kann ich mir nicht leisten“, sagt sie. Nun will sie aus der Not eine Tugend machen. Demnächst kommen vier große gelbe Blumenkübel, die auch bepflanzt werden und auf die Suppenküche hinweisen sollen. Der Oberbürgermeister habe gesagt, wir sollten sich was Originelles einfallen lassen. Das habe sie, und nun hoffe sie, für die Kübel nichts oder viel weniger bezahlen zu müssen. „Die Aufsteller kommen in den Keller, vielleicht ist es ja in zwei Jahren wieder anders“, hofft sie. Entgegen anderslautenden Behauptungen der Verwaltung habe sie im Vorfeld nichts über die neuen Preise für die Aufsteller gehört. Irgendwo könne sie verstehen, dass man gegen den Wildwuchs an Werbeschildern in der Stadt vorgehen müsse, „Aber für uns ist es bitter, wir müssen uns jeden Cent erarbeiten. Ich verstehe nicht, warum man es uns so schwer macht“. Auf den Gewerbeverein angesprochen, erklärt sie: „Von dem kam keinerlei Unterstützung, ich weiß nicht, wofür der da ist, für einmal im Jahr Weinfest? Die hätten für uns eintreten müssen.“ Uwe Reichel, der Chef des Gewerbevereins: „Ich kann dazu nichts sagen, in der Altstadt sind fast keine Geschäfte Mitglied im Gewerbeverein.“

Sie habe mal gegoogelt, was in anderen Städten an Gebühren für Werbeaufsteller anfallen, sagt Jeannette Neumann. In München seien es 7,50 Euro, in Radebeul 3,50 und in Chemnitz zahlt man überhaupt erst ab dem zweiten Aufsteller. Allerdings sind nicht nur die Jahresgebühren für die Werbeaufsteller gestiegen. Die Fleischerei Richter in der Marktgasse wird keinen Bratwurststand mehr vor dem Geschäft aufbauen, weil sich die Gebühren dafür auf etwa 500 Euro verdoppelt haben. Fleischermeister Christian Richter: „Wir sollten eigentlich noch was kriegen, was wäre denn die Stadt ohne uns?“

