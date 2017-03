Über 1000 Hunde bei der Stadt registriert Ihre Besitzer müssen für die Tiere eine Hundesteuer entrichten. Doch wie sieht es mit der Zahlungsmoral aus?

Immer mehr Leute halten sich einen Vierbeiner – diesen Eindruck kann man bei Spaziergängen oder bei Open-Air-Veranstaltungen leicht gewinnen. Doch er trügt, zumindest in Radebeul. In der Lößnitzstadt ist die Anzahl der angemeldeten Hunde in den letzten Jahren relativ konstant geblieben, teilt Stadtsprecherin Ute Leder auf Nachfrage mit. Derzeit sind 1 215 Vierbeiner registriert.

Ihre Besitzer müssen für die Tiere eine Hundesteuer entrichten. Pro Jahr werden 60 Euro für den ersten und 120 Euro für jeden weiteren Hund fällig. Die Zahlungsmoral der Hundehalter sei sehr gut, erklärt Leder. 95 Prozent müssten nicht gemahnt werden. Von der Hundesteuer ausgenommen sind beispielsweise Blindenhunde, Diensthunde und Hunde, die von Förstern gehalten werden. (SZ/nis)

