Über 1 000 Euro für den Sonnenstrahl Steinmetz Jörg Demski, Tomogara und die Ewag schoben eine tolle Aktion zum Forstfest für krebskranke Kinder an.

Die Spendenbüchse für den Sonnenstrahl-Verein auf dem Forstfest. © privat

Für den Sonnenstrahl auf dem Forstfest“, so hieß der Slogan einiger Kamenzer vor genau fünf Wochen in der Lessingstadt. Steinmetz Jörg Demski engagierte sich mit dem Verein Tomogara sowie der Ewag für den Verein Sonnenstrahl in Dresden. Dieser kämpft für krebskranke Kinder und Jugendliche und versucht, deren Leben lebenswerter zu machen.

„Der Zuspruch, die Offenheit, das so gern vermiedene Wort, Krebs als Erkrankung zu artikulieren, sich darüber auszutauschen, wurde angenommen“, so Jörg Demski. „Jedes noch so sensible Gespräch mit dem Hintergrund einer großen familiären Sorge hat den kleinen Funken der Gemeinsamkeit entstehen lassen. Das ist doch die Hauptfrage des Lebens nach der Diagnose. Zieh ich mich mit den Sorgen und Ängsten zurück oder suche und finde ich Menschen auf selbiger Lebenslinie? Keiner ist allein, wenn er die Tür öffnet“, so der selber betroffene Vater.

Auch Spenden in Höhe von 1 120,33 Euro kamen bei der mehrtägigen Aktion im Forst zusammen. „Ob vor Ort gespendet wurde oder Briefe mit Geld ankamen oder ein Mensch, wie Herr Manja aus Kamenz, seine Rentenerhöhung von über 60 € direkt in die Spendenbox steckte – es war eine große Sache. Ich danke dem Tomogara-Team, ohne welches es so nicht funktioniert hätte und der Ewag Kamenz, bei der jetzt ein direkter Kontakt zum Verein Sonnenstrahl hergestellt wurde“, sagt er bewegt. Neue Ideen sind im Entstehen. (if)

zur Startseite