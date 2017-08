Über 1000 Besucher bei Bella Gröba Das Stahlwerk ist mit seinem Stadtteilfest zufrieden – und verspricht: Es soll nicht das Letzte gewesen sein.

Der Stahlwerksbetreiber Feralpi hatte schon im vergangenen Jahr das Stadtteilfest Bella Gröba ins Leben gerufen. © Symbolbild/SZ

Zwei Tage nach Bella Gröba hat Feralpi bereits eine Neuauflage des Stadtteilfestes für das kommende Jahr angekündigt. Die Idee, einen „erlebnisorientierten Nachmittagsspaziergang anzubieten und den Mitarbeitern, Anwohnern und Nachbarn von Feralpi Stahl ein Stück der italienischen Lebensfreude des am Gardasee beheimateten Mutterunternehmens nach Riesa zu bringen, war wieder ein großer Erfolg“, resümierte Werksleiter Frank Jürgen Schaefer in einer Mitteilung am Montag.

Bella Gröba wurde im vergangenen Jahr von Feralpi ins Leben gerufen. In diesem Jahr hatte der Stahlwerksbetreiber das Angebot für Familien noch einmal deutlich ausgeweitet. Insgesamt sind laut Feralpi mehr als 1 000 Besucher am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr auf dem Fest im Schlosspark Gröba unterwegs gewesen. Neben Sport, Spielen und anderen Mitmach-Aktionen gab es dabei auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zu erleben. Schlusspunkt bildete am Abend ein Konzert mit Jazz, Klassik und Weltmusik, gespielt vom Duo Ekaterina Gorynina und Christian Stoltz. (SZ)

