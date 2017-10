Über 100 Verletzte nach Gasexplosion Sie sollen in den fünf Kliniken des Landkreises versorgt werden. Initiiert hat die Kreisverwaltung die bisher größte Übung dieser Art im Freistaat.

Bei Bauarbeiten kommt es im Zentrum Mittweidas zu einer Gasexplosion. Häuser stürzen ein, mehr als 100 Menschen werden verletzt. Ausgedacht hat sich dieses Szenario Jana Lützner, die Leiterin des Referats Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz im Landratsamt Mittelsachsen. Ziel der nach ihren Angaben bisher größten Übung dieser Art im Freistaat: „Wir wollen proben, wie gut Rettungsdienste und vor allem Kliniken auf den sogenannten Massenanfall Verletzter vorbereitet sind.“

Dem Aufruf, am Sonnabend als Statisten Leicht- bis Schwerstverletzte zu mimen, seien genügend Personen gefolgt. Der Jüngste ist 14, der Älteste über 70 Jahre alt, so Jana Lützner. Um der Realität möglichst nahezukommen, sei sogar auch an Schwergewichte gedacht worden. Sie alle werden von Profis der Rettungsdienste geschminkt und bekommen genaue Verhaltensanweisungen. Wichtig sei dies, damit der Organisatorische Leiter, Ronny Illig vom DRK Döbeln-Hainichen, bei einer ersten Sichtung die Verunglückten nach Schwere ihrer Verletzungen klassifizieren kann. Das wird kurz nach 9 Uhr sein, dann werden auch die Kliniken über das vermeintliche Unglück informiert.

Kliniken im Alarm-Modus

„Die Aufgabe der jeweiligen Notaufnahmen wird es sein, die Alarmpläne in Gang zu setzen. Das heißt, es muss Personal von der Krankenschwester bis zum OP-Team und zusätzliche Ausrüstung beschafft werden“, erklärt Lützner. „Durch jährliche Übungen und Fortbildungen halten wir uns für den Ernstfall fit. Das Szenario des Kreises ist eine große Chance, unter verschärften Bedingungen zu trainieren“, so Dr. René Schwarz, der Ärztliche Direktor der Helios-Klinik Leisnig. Zudem sind die Kliniken in Mittweida, Döbeln, Hartmannsdorf und Freiberg Ziel der ab 9 Uhr in drei Wellen rollenden Krankentransporte. 20 Fahrzeuge mit Sondersignal vom Rettungswagen bis zum Mannschaftstransportwagen stehen dafür im Gewerbegebiet Altmittweida bereit. Das Verletztenzelt wird am Landratsamt aufgebaut. Dort befindet sich auch das sogenannte Kreisauskunftsbüro des DRK, über das Näheres über den Verbleib der Verletzten, aber auch den Einsatz der Rettungskräfte zu erfahren ist. „Auch das soll geprobt werden“, sagt Jana Lützner. Insgesamt sind in die Übung am Sonnabend bis zu 400 Personen involviert.

