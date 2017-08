112 Überschreitungen bei Geschwindigkeitskontrolle Dresden/Freital. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Dresdner Polizei führte am Donnerstag auf der A17 zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wobei Dutzende Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Während der zweistündigen Geschwindigkeitskontrolle von 10.36 bis 12.36 Uhr passierten 2459 Fahrzeuge die Messstelle. 112 von ihnen waren zu schnell auf der auf 80 Stundenkilometer beschränkten Strecke unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Volvo, der mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h gemessen wurde.

Zwei Personen bei Unfall verletzt Neustadt. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Wilhelm-Kaulisch-Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die Fahrerin (52) eines Nissan Note war auf der Wilhelm-Kaulisch-Straße unterwegs. In einer Kurve kam sie nach links auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem Lkw MAN (Fahrer 35) zusammen. Die Fahrerin und die Beifahrerin (13) des Nissan wurden beim Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15000 Euro.

Gurt nicht angelegt - Führerschein eingebüßt Freital. Am Donnerstag wurden Polizeibeamte auf ein Auto aufmerksam, weil der Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Und nun hat er keinen Führerschein mehr. Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls sperrten Polizisten gestern die Linksabbiegespur der Lutherstraße in die Hüttenstraße. Direkt neben ihnen hielt ein VW Passat. Der Fahrer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Die Beamten forderten ihn mehrfach auf, sich anzuschnallen. Dies tat er nicht. Als die Polizisten ihn nunmehr einer vertiefenden Kontrolle unterzogen, schlug ihnen massiver Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Ein Test ergab bei dem Mann (57) aus Freital einen Wert von höchst bedenklichen 4,2 Promille. Dies könnte eine Ursache dafür sein, dass er den Aufforderungen hinsichtlich des Gurtes nicht folgte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. In Anbetracht des hohen Promillewertes dürfte der Gurt nun nebensächlich sein.