Über 100 Kunsthandwerker kommen ins Kloster Zum fünften Mal findet der Markt des Kunsthandwerks in Altzella statt – mit Teilnehmern aus sechs Bundesländern.

Beim fünften Kunsthandwerkermarkt im Kloster Altzella werden auch Glasbläser ihr Können zeigen. © Symbolbild/dpa

Ob Töpfer, Drechsler, Bildhauer, Schmuckgestalter, Glasbläser oder Grafiker. Beim fünften Kunsthandwerkermarkt im Kloster Altzella werden am 26. und 27. August über 100 Aussteller dabei sein und Einblicke in ihr Metier geben. Diese Zahl nennt Andreas Wolf vom Kulturhof Zickra und betont die besondere Vielfalt der dargebotenen Gewerke und Genres.

Ein Wochenende lang bieten die Aussteller ihre Kunst feil, suchen das Gespräch mit den Besuchern und führen vor, wie ihre Technik funktioniert. „Ob für Wohnung, Freizeit oder Arbeitsplatz, Unikate und Kleinserien aus den unterschiedlichsten Materialen, wie Gold, Ton, Holz, Silber, Papier oder Glas werden Ende August beim Kunsthandwerkermarkt angeboten“, so Wolf.

Begleitet wird das Ganze von abwechslungsreicher Livemusik an verschiedenen Orten. „Unsere jungen Besucher können an ausgewählten Ständen selber Holz gestalten, schnitzen, filzen oder das jeweilige Handwerk nach entsprechender Prüfung ausprobieren und dafür einen Kindergesellenbrief bekommen.“ An beiden Tagen erzählt der Puppenspieler Falk Pieter Ulke jeweils um 16 Uhr mit einem mobilen Puppentheater fantasievolle Märchen und Geschichten aus alter und neuer Zeit. Für den Kunsthandwerkermarkt, der in diesem Jahr unter dem Motto „Markt der schönen Dinge“ steht, wird ein kleiner Eintritt verlangt.

Infos: Telefon 036623 21 369 und www.markt-wert.net

zur Startseite