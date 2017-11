Über 100 Künstler kommen zum Grafikmarkt Auch viele junge Künstler haben sich beworben und zeigen am Sonntag ihre Werke.

Eine Besucherin schaut sich ein Bild von Angela Hampel an. © Arvid Müller

Not macht erfinderisch. Beim Grafikmarkt ist es die Platznot, welche die Künstler zu ausgefallenen Lösungen animiert, um möglichst viele ihrer Werke zu präsentieren. Seit der Kreativmarkt 2015 vom Rathausareal in die 900 Quadratmeter große Elbsporthalle umgezogen ist, wurde der Platz zwar mehr. Doch die Veranstaltung ist so beliebt, bei Publikum und Künstlern gleichermaßen, dass es auch dort schon wieder eng wird. Deshalb gibt es klare Regeln: Alle teilnehmenden Künstler haben die gleichen Auslage- und Hängeflächen. Beim Bestücken ist Kreativität gefragt. Über den Standort ihres Standes entscheidet das Los.

An diesem Sonntag zeigen wieder über hundert Künstler ihre Werke. In diesem Jahr haben sich verstärkt junge Kreative um eine Teilnahme beworben, sagt Organisatorin Karin Baum. Die Besucher dürfen sich neben traditionell Bekanntem auf viele neue Talente freuen. Die Künstler kommen aus Radebeul und dem näheren Umland, aber auch aus Chemnitz, Berlin und München. Verkauft werden Druckgrafiken, Collagen, Zeichnungen, Aquarelle, Scherenschnitte, Fotografien, Plakate, Kalender, Künstlerbücher und Postkarten. Rund 4 000 Exponate stehen zur Auswahl. Von figürlichen Darstellungen, Stillleben und Landschaften bis zu Blumenstücken und Tierporträts. Die Preise liegen zwischen einem und tausend Euro.

Besonderes beim Grafikmarkt: Fast alle Künstler verkaufen ihre Werke selbst und plaudern gerne mit den Besuchern. Bei Schauvorführungen erleben die Gäste, wie eine Grafik entsteht oder Bilderrahmen vergoldet werden. Das Künstlercafé wurde in diesem Jahr von der Radebeuler Grafikerin Cornelia Konheiser gestaltet.

Der Grafikmarkt hat am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

