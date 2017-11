Ü30-Party mit Gabalier-Double Am Sonnabendabend kann man in der Görlitzer Kulturbrauerei so richtig abtanzen. Tanzmuffel finden Alternativen im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Ü30er können am Sonnabend, ab 21 Uhr, in der Görlitzer Kulturbrauerei zu den besten Hits aus 30 Jahren Musikgeschichte ausgiebig tanzen, feiern und entspannen. Neben den musikalischen und visuellen Highlights soll es ihnen sonst an nichts fehlen. Für das leibliche Wohl ist an den verschiedenen Bars und Theken mit gut gekühlten Drinks bestens gesorgt. Für Stimmung sorgt auch das Gabalier-Double Kevin Muschinski, der über sich erzählt: „Mit 20 Jahren packte mich das Fieber um Andreas Gabalier. Nach einem kurzen Auftritt während meines Urlaubs an der Ostsee, startete ich schlussendlich das Projekt „Andreas Gabalier Double“. Durch einen Vocalcoach eignete ich mir den steirisch-österreichischen Dialekt meines Vorbilds an, wodurch die Ähnlichkeit zum Künstler selbst nicht zu verleugnen ist und auch die eigens kreierte Show ein Spiegelbild des prominenten Idols darstellt. Mittlerweile sind es keine kleinen Auftritte an der Strandpromenade, sondern Festzelt füllende Abende mit kreischendem Publikum. Bei meiner Bühnenshow begleiten mich zwei aufreizende Tänzerinnen, eine Backgroundsängerin und ein Pianist“.

Der Eintritt zur Ü30-Party kostet 10 Euro.

zur Startseite