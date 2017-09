Ü30-Party in den „Zwei Linden“ In der Rauschwalder Diskothek soll‘s am 30. September wie früher zugehen. Erstmals öffnet auch die Dinner-Lounge.

Am 30. September kann wieder in der Diskothek getanzt werden. © Pawel Sosnowski/80studio.net

. In der traditionsreichen Diskothek „Zwei Linden“ in Rauschwalde geht es am 30. September zu wie früher: Die Organisatoren Florian Herbst und Robert Schulze versprechen nicht nur die „Größte Ü30-Party der Lausitz“, sondern auch Cocktails wie „Grüne Wiese“ oder „Drachenblut“, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Auch die Eintrittskarten sind im Stil vergangener Zeiten gestaltet worden. An dem Abend werden zwei Discjockeys aus Chemnitz und Görlitz für die Musik sorgen und ein Tanz-Duo eine Feuershow präsentieren. In der erstmals geöffneten Dinner-Lounge werden kleine Snacks angeboten, der Hauptsaal und der Schlauch sind sowieso offen. Karten für 9 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es im SZ-Treffpunkt und im Schuhhaus Leiser, Postplatz. (SZ)

zur Startseite