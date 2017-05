Tzschelln vor dem Tagebau

Das Foto zeigt die Kirche von Tzschelln 1976, die wie damals die gesamte Gemeinde dem Tagebau Nochten weichen musste. Foto: Museum

Weißwasser. Das Weißwasseraner Waldbahnmuseum in der Teichstraße widmet sich in einer Ausstellung der Geschichte von Tzschelln, der 1976 vor dem Tagebau Nochten devastierten Gemeinde. Zu sehen ist sie am 25. Mai sowie 3. bis 5. Juni, 10 bis 18 Uhr. Gezeigt werden zwölf Tafeln mit historischen Fotografien und Bildern von Tzschelln – Kirche, Häuser, Verlauf der Spree –, die Geschichte der Pappenfabrik, die bis 1966 Anschluss an die Waldeisenbahn Muskau hatte, historische Dokumente, ein neu überarbeiteter Plan der Gemeinde von 1975, die Darstellung des Ortes auf Ansichtskarten sowie Bilder vom Abriss. Wer weitere Bilder des Ortes und der Umgebung hat, kann diese laut Museum mitbringen. Das „Bilderbuch Tzschelln“ in der Reihe „Heimatgeschichtliche Beiträge für Weißwasser und Umgebung“ soll Anfang 2018 erscheinen. Die Ausstellung entstand mithilfe ehemaliger Tzschellner und der Mitwirkung regionaler Archive. (SZ)

