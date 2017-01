Typisierungsaktion für die kleine Amalia

Am heutigen Sonnabend wird es lange Schlangen im Radeberger Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg geben. Hoffentlich jedenfalls. Denn hier wird ab 10 Uhr ein Stammzellenspender für die dreijährige Amalia aus Liegau gesucht. Das kleine Mädchen ist an Blutkrebs erkrankt. Im Rahmen einer Typisierungsaktion soll nun nach potenziellen Knochenmarkspendern gesucht werden. Die passenden Stammzellen eines gesunden Menschen können die kranken Zellen im Körper des Krebspatienten ersetzen und ihn so heilen helfen. Typisieren lassen kann sich dabei jeder Gesunde zwischen 18 und 55, ein einfacher Wangenschleimhaut-Abstrich mit Wattestäbchen genügt.

Die vom Dresdner Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden organisierte Aktion läuft bis 15 Uhr. (SZ/JF)

Der Verein hat auch ein Spendenkonto bei der Commerzbank Dresden, Bankleitzahl 850 800 00, Kontonummer 5170 060 00, IBAN DE82 850800000 517006000, Kennwort „Amalia“.

