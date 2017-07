Tyler-Konzert: Hier wird geparkt Am 8. Juli steht Bonnie Tyler auf der Hutbergbühne. Durch den Straßenbau müssen Gäste diesmal anders parken.

Bonnie Tyler kommt nach Kamenz. © dpa Bonnie Tyler kommt nach Kamenz.



Seit dem 12. Juni laufen die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen auf der Königsbrücker Straße in Kamenz auf einer Länge von etwa 700 Metern. Mit Beginn der Baumaßnahme ist die S 100 in beide Richtungen im Bereich Hutberg voll gesperrt. Nun findet am Sonnabend, dem 8. Juli das nächste große Open Air auf dem Hutberg mit Rockröhre Bonnie Tyler statt. Und während der Bauphase stehen die Parkplätze an der Königsbrücker Straße nicht zur Verfügung.

Als Ausgleich dafür wird es für das Konzert offizielle Besucherparkplätze nur an bekannter Stelle in Lückersdorf geben. Deren Kapazität ist angemessen. Das Ganze wird selbstverständlich durch eine entsprechende Ausschilderung begleitet. Für Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung beziehungsweise Rollstuhlfahrer gibt es die bewährte Verfahrensweise, dass diese sich im Vorfeld bei den städtischen Veranstaltungsdiensten unter 03578 379201 oder -204 melden und dort ihren Namen hinterlassen sowie das Kfz-Zeichen des Fahrzeuges angeben, mit dem sie anreisen. Aufgrund dieser Voranmeldung haben sie die Möglichkeit, trotz Baustelle mit ihrem Fahrzeug über den Bönischplatz und den vorderen Teil der Königsbrücker Straße zur Hutbergbühne hochzufahren und dort die in Bühnennähe für sie vorgesehenen Parkplätze zu nutzen. Wichtig ist dabei, dass sie bei der Einfahrt auch den Schwerbeschädigten- und entsprechenden blauen oder orangefarbenen Behindertenparkausweis bereithalten. Die innerstädtische Absperrung für das Konzert am 8. Juli und damit Kontrolle wird in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs stattfinden.

Für alle anderen gehschwachen Besucher fährt wieder der von Winter Automobilpartner bereitgestellte Kleinbus-Shuttle, diesmal ab dem Parkplatz Lückersdorf außen herum über die Pulsnitzer Straße hinauf zur Bühne. Für das Konzert am 29.Juli mit CCR, The Lords The Rattles wird die Situation ähnlich gehandhabt.

Für weitere Rückfragen steht Stefan Seibt, Stadtverwaltung Kamenz, Untere Straßenverkehrsbehörde, unter 03578 379241 gern zur Verfügung.

