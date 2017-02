Twupack für Härte im Deponie-Streit Der Görlitzer Stadtrat kritisiert die Argumente von Landrat Lange und hält sie für falsch.

Harald Twupack will nicht gegen die Wahrheit beim Deponiestreit abstimmen. © André Schulze

Wenn heute die Mitglieder des Verwaltungsausschusses hinter verschlossenen Türen über das jüngste Kapitel im Deponiestreit beraten, stehen sie vor einer schweren Entscheidung. Nachdem die Stadträte bereits zweimal die Petition des früheren Oberbürgermeisters Matthias Lechner gutgeheißen haben, bleiben ihnen nach dem Veto von Landrat Bernd Lange nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie heben, wie von Lange gefordert, ihre eigenen Beschlüsse auf oder sie ziehen vors Verwaltungsgericht. Einer, der keineswegs klein beigeben will, ist Harald Twupack. Der Stadtrat von der Wählervereinigung „Bürger für Görlitz“ ist seit Jahren mit dem Deponie-Streit verbunden. Zunächst musste er als Aufsichtsratsvorsitzender die Stadtreinigung abwickeln, dann war er stellvertretender Vorsitzender des ad-hoc-Ausschusses des Stadtrates, der minutiös die Abläufe des Deponie-Verkaufs ermittelte. Schließlich ist er nun Vorsitzender des Petitionsausschusses. Und obwohl sein eigener Verein bereits empfahl, um des lieben Rechtsfriedens die Sache beizulegen, will Twupack nicht hinnehmen, dass all die Arbeit umsonst war. Er plädiert daher dafür, gegebenenfalls vors Verwaltungsgericht zu ziehen. Zumal ihn die Argumente von Landrat Bernd Lange nicht überzeugen.

Lange sieht keine Anzeichen dafür, dass der Stadtratsbeschluss zum Verkauf der Deponie im Sommer 1998 fehlerhaft vollzogen wurde. Selbst wenn es aber doch Fehler gab, kämen die Stadträte mit ihrem Beschluss jetzt zu spät, weil der amtierende Oberbürgermeister nichts mehr ändern könne. Der Stadtrat hatte hingegen beschlossen, dass beim Verkauf der Beschluss des Stadtrates fehlerhaft vollzogen wurde, weil der Laborvertrag aus den Papieren entfernt wurde. Eine solche Entfernung stellt Landrat Bernd Lange jetzt nicht mehr in Frage, doch hätte der damalige OB Karbaum dafür alle Rechte gehabt, weil der Stadtrat ihm die Möglichkeit eingeräumt habe, „Modifizierungen“ am Vertrag vornehmen zu können. Twupack kritisiert diese Sicht der Dinge. Denn die Modifizierungen hätte nicht OB Karbaum vorgenommen, sondern der neu zusammengestellte Aufsichtsrat der Stadtreinigung hätte die Herausnahme des Laborvertrages beschlossen. Auch hält er es kommunalrechtlich für bedenklich, wenn ein OB einfach einen Laborvertrag in Höhe von einer Million Mark aus den Verkaufsunterlagen herausnehmen könne, aus dem sich dann eine Schadensersatzforderung entwickelt. Nach Ansicht Twupacks hätte Karbaum dafür das Votum des Stadtrates benötigt.

Auch die zeitliche Kritik Langes sieht Twupack anders. In mühevoller Kleinarbeit hätten die Stadträte Beweise und Fakten zusammengetragen. „Wenn sie das ehrenamtlich machen, braucht das seine Zeit“, sagt Twupack. Eines von vielen Beispielen: Im Verwaltungsarchiv der Stadt befindet sich der Verkaufsbeschluss des Stadtrates von 1998 nur ohne die Anlagen, erst ein Stadtrat fand bei der Durchsicht seiner Akten noch ein Exemplar mit allen Anlagen.

