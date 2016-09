TV-Team bei Knast-Razzia beschimpft Mehr als drei Millionen Zuschauer sahen am Montag „Das Jenke-Experiment“. In der Sendung verloren einige Häftlinge in Zeithain die Nerven.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zugriff: Justizbeamte bei einer unangekündigten Razzia in der JVA Zeithain, bei der sie ein Fernsehteam begleitete. © Screenshot RTL Zugriff: Justizbeamte bei einer unangekündigten Razzia in der JVA Zeithain, bei der sie ein Fernsehteam begleitete.

Jenke von Wilmsdorff (50) ist Fernsehjournalist, Autor und Schauspieler. Seit 2013 unternimmt er Selbstversuche für RTL.

Es ist 4.30 Uhr, als sich die Justizbeamten im Treppenaufgang der JVA Zeithain positionieren. Sie tragen volle Schutzmontur, als sie die Zellen stürmen, in der die Häftlinge noch schlafen. Ein Kamerateam begleitet die Beamten in eine Drei-Mann-Zelle, die mit Bildern nackter Frauen tapeziert ist. Die Insassen reagieren aggressiv, rufen „Macht die Kamera aus!“ und schlagen gegen das Objektiv. Sie werden weggeführt, während die Beamten mithilfe von Spürhunden Zentimeter für Zentimeter den Raum filzen – und fündig werden.

Sie konfiszieren unter anderem ein Pendel, mit denen Waffen, Drogen oder Handys über die Fenster in andere Zellen weitergegeben werden können. Auch Pillen, ein Tabak-Haschisch-Gemisch und Handys werden gefunden. Ebenso ein blauer 20-Liter-Mülleimer, in dem die Häftlinge aus Obstresten, Zucker und Wasser Wein herstellen. Nach fünf Stunden ist die Razzia beendet, „das Ergebnis lässt sich sehen“, sagt der Einsatzleiter in die Kamera. Den Gefangenen drohen ernsthafte Konsequenzen. Die Szene endet mit einem Häftling, der die Beamten und die Fernsehcrew beschimpft, gegen seine Zellentür schlägt und dabei „Allah ist groß“ schreit.

Die Aufnahmen entstanden bereits Ende Mai, am Montagabend wurden sie nun erstmals im Rahmen der vierten Staffel der RTL-Sendung „Das Jenke Experiment“ ausgestrahlt. Etwa 3,4 Millionen Menschen deutschlandweit sahen die Folge „Hinter Gittern – 14 Tage Einzelhaft“. Die Einschaltquote lag bei 12,2 Prozent und kann damit laut meedia.de im Vergleich zur Vorwoche noch einmal zulegen. Das Thema Strafvollzug scheint zu ziehen. – Der für das Format typische Selbstversuch von Journalist Jenke von Wilmsdorff besteht dieses Mal darin, sich zwei Wochen lang in der JVA Bremervörde in Niedersachsen einsperren zu lassen. Angeblich ohne Privilegien. Dabei spricht der 50-Jährige mit Mithäftlingen und mit der JVA-Leitung über den Haftalltag und den Sinn von Freiheitsentzug als Strafe. Darüber hinaus besucht er im Rahmen seiner Recherchen unter anderem auch Alternativen zum Strafvollzug: den freien Jugendvollzug im Seehaus bei Leipzig und die Gefängnis-Insel Bastoy in Norwegen. Und nicht nur einmal fällt ein Satz wie „Im Knast werden die Menschen nur schlimmer“.

Für die Mehrheit der Inhaftierten kann das zumindest Thomas Galli, Leiter der JVA Zeithain in Elternzeit und umstrittener Buchautor, auch bestätigen: „Wer nur einmal für einen Tag in eine Anstalt geht, der wird schnell merken: Das ist kein Umfeld, in dem irgendetwas Positives reifen kann. Gefängnis ist und bleibt eine gesetzlich reglementierte Form von Rache.“

Thomas Galli selbst hat in seinem Buch und in zahlreichen Medienauftritten für eine teilweise Abschaffung der Gefängnisse plädiert. Er würde stattdessen mehr offene Ansätze wie in Norwegen begrüßen. Und er rät, viel früher in die Prävention zu investieren. Dieses Fazit zieht auch Journalist Jenke vom Wilmsdorff nach seinem Selbstversuch. Wenn die Häftlinge nicht spätestens im Jugendalter die Kurve kriegen, kriegen sie sie gar nicht mehr, glaubt er.

