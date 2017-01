TV-Pferdeflüsterin in Erksdorf Im Fernsehen startet Sandra Schneider die neue Staffel ihrer Show. Und sie tritt auch live auf.

Expertin Sandra Schneider. © PR

Am heutigen Sonnabend startet die neue Staffel der erfolgreichen Serie „Die Pferdeprofis“ bei Vox im Privat-TV. Ab 19.10 Uhr wird sich dann „Pferdeflüsterin“ Sandra Schneider wieder mit viel Fachkompetenz, Geduld und dem nötigen Einfühlungsvermögen sogenannten „Problempferden“ widmen. Zur neuen Staffel gibt’s auch wieder eine Live-Tour – und mit der kommt sie auch nach Großerkmannsdorf. Hier hatte Sandra Schneider schon im vergangenen Frühjahr in der Reitanlage in Großerkmannsdorf für einen begeisternden Auftritt gesorgt. Am 21. Mai kommt sie nun noch einmal vorbei.

Die Expertin ist mit ihrer Fernsehsendung längst Kult und konnte auch in Großerkmannsdorf wichtige Tipps geben. Und weil schon die erste Tournee so begeistert aufgenommen worden war, geht Sandra Schneider nun unter dem Titel „(Problem-)Pferde besser verstehen“ erneut an den Start. Und auch diesmal will sie wieder vielen Pferdeliebhabern helfen, sagt sie. „Wer im Training mit seinem Pferd an einem Punkt angekommen ist, an dem sie oder er einfach nicht mehr weiter weiß, ist herzlich eingeladen“, lädt sie ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Tickets für die Show können schon bestellt werden. (SZ)

